L'Audiència absol un condemnat a dos anys i mig de presó per drogues

L'Audiència de Girona ha absolt un condemnat a dos anys i mig de presó per un delicte contra la salut pública en considerar que l'entrada i el registre que la Guàrdia Civil va practicar al seu domicili, a la recerca de marihuana, van ser nuls. L'home també estava obligat a pagar una multa de més de 14.000 euros, així com les costes processals del procediment.

En el cas jutjat, els agents de la Guàrdia Civil van voler accedir a una nau que comunicava de forma interna amb l'habitatge de l'acusat (ubicada a la localitat de Sant Jordi Desvalls) després de considerar que disposaven de prou evidències per creure que a dins hi havia una plantació de marihuana. Aquests van esperar, doncs, que arribés el propietari amb la intenció de realitzar una entrada i registre que –segons l'Audiència– no va ser fet amb un «consentiment exprés», el qual tampoc va ser reflectit documentalment enlloc. En la sentència es considera que «l'entrada i registre que es va practicar ha de ser nul·la i aquesta nul·litat comporta no tenir en compte tot el que es va trobar a l'interior de la nau», que va ser una plantació de marihuana juntament amb unes instal·lacions elèctriques.

El document també té en compte que durant el judici, l'home va negar els fets i, «en no existir cap altra dada probatòria» (sigui un seguiment policial o bé informació provinent dels suposats compradors), no es pot disposar de material «suficient» per fonamentar la condemna, i per aquest motiu s'opta per «revocar la sentència anterior».

La defensa del condemnat –exercida per l'advocat Sergio Noguero– va interposar un recurs d'apel·lació a la sentència emesa pel Jutjat Penal número 1 el passat 18 d'abril de 2018, i pràcticament tres mesos després, l'Audiència ha donat la raó al lletrat considerant que s'ha d'absoldre l'acusat, que també ha quedat lliure del pagament de la multa i les costes.