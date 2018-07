Un nou accident a Vilablareix eleva fins a set els morts en una setmana

Un jove va morir aquest divendres a la nit en un accident de trànsit a l'autopista al seu pas per Vilablareix. Amb aquest, ja són set les persones que han mort a les comarques gironines en l'última setmana, fet que ha disparat les dades de sinistralitat a la província de Girona. En el sinistre viari d'aquest divendres hi va perdre la vida un jove francès, R.M.B.F., de 20 anys.

Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés, que segons els primers indicis, mostren que el turisme anava en direcció Barcelona a una gran velocitat. El conductor, a causa d'això, va perdre el control i va acabar fent una sortida de via, impactant contra la mitjana de l'autopista. A més, el conductor no duia cinturó.

El cotxe, fruit del gran impacte, va desplaçar-se molts metres. A dins del vehicle hi anava un company del jove, el qual va ser traslladat ferit de poca gravetat a l'hospital Santa Caterina de Girona en una ambulància del SEM.

El sinistre viari mortal va succeir al quilòmetre 64 d'aquesta carretera i, arran del succés, es va tallar la via en sentit sud entre les sortides 7 i 8 tot i que es feien desviaments. Posteriorment, cap a les deu i deu es va poder obrir un carril i la circulació es va normalitzar a la mitjanit, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). Arran dels fets, es van activar sis patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del SEM.

El jove de 20 anys és la setena víctima mortal de la setmana fruit d'un accident de trànsit a Girona. I és que aquest dissabte de la setmana passada hi va haver un sinistre mortal amb quatre víctimes a la C-63 a Vidreres i el dimecres, un altre, amb dos morts a l'N-II en un xoc de dos turismes a Borrassà. El de Vidreres ha portat aquest divendres a mobilitzar veïns, que van tallar la C-63, via que va fins a Lloret, per reclamar més seguretat a la via.