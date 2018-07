Atenen 400 dones amb conductes sexuals de risc al Gironès i al Pla de l'Estany el 2017

El servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Gironès i el Pla de l'Estany va atendre l'any passat 401 dones amb conductes sexuals de risc, és a dir, que van anar a un dels quatre centres on presta atenció -al centre Güell de Girona i als centres d'atenció primària de Banyoles, Celrà i Sarrià de Ter- per sol·licitar una interrupció voluntària de l'embaràs o la píndola del dia després.

Els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva (Assir) apliquen un protocol específic per aquest perfil d'usuària: un cop detectada una situació d'aquest tipus, s'encarreguen de planificar una visita amb les dones immediatament després, per parlar sobre mètodes anticonceptius i avaluar si cal fer un canvi o prescriure'n en cas que no n'utilitzessin.

L'objectiu principal de l'actuació és informar-les sobre els mètodes anticonceptius que hi ha i avaluar quina és la millor opció terapèutica. La promoció de conductes sexuals sense risc redueix les probabilitats de tornar a usar contracepció d'emergència o d'haver-se de sotmetre a una interrupció voluntària de l'embaràs, «una mesura necessària per acompanyar les dones que ho han viscut i donar-los eines efectives per evitar-ne la repetició», assenyala Cristina Martínez, la responsable dels Assir de l'Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona el servei del Gironès i Pla de l'Estany.

Del total d'usuàries ateses l'any passat als quatre centres gironins, a 268 -un 67% del total - se'ls van oferir consells per aplicar mesures per evitar embarassos no desitjats i se'ls va actualitzar el mètode contraceptiu per un de més adient immediatament després de l'ús de la píndola de l'endemà o de l'avortament.

Durant el 2017, els Assir de l'ICS a tot Catalunya van atendre 16.248 dones en aquesta situació, i en més d'un 75% dels casos se'ls va canviar l'anticonceptiu per un de més escaient.

Els Assir donen consell reproductiu i en relació amb els mètodes anticonceptius durant tota l'edat fèrtil de la dona, especialment durant l'adolescència. Actualment, faciliten informació sobre mètodes de barrera, hormonals, mecànics i definitius.

També fan control i seguiment de l'embaràs, educació maternal i atenció al puerperi; prevenció de càncer del coll uterí i de mama; prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment d'infeccions de transmissió sexual o atenció a la violència vers les dones, entre altres serveis.

En el cas de l'Assir del Gironès-Pla de l'Estany, l'únic de la demarcació gestionat per l'ICS, va atendre 1.894 gestants l'any passat, de les quals 1.278 van complir la desena setmana de gestació, segons les dades de l'Institut Català de la Salut.

En la seva activitat assistencial, els Assir registren la qualitat assistencial a partir de diferents estàndards de qualitat (EQA). Per exemple, han incorporat la valoració de l'estat emocional de la dona en el puerperi després de donar a llum en el 64,7% de les usuàries; i també registren els factors de risc del càncer de mama. Durant el 2017, s'han analitzat els factors de risc de 157.998 dones, el 85% del total de dones ateses pels Assir d'entre 35 i 49 anys, i d'entre 70 i 74 anys.