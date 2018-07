La Costa Brava i la Daurada apleguen més d'un 60% dels turistes russos

Del total de turistes russos que visiten Espanya, d'entre un 60% i un 65% es queden a la Costa Brava i a la Costa Daurada, segons un informe sobre la presència de turisme rus aquesta temporada estiuenca fet per Turespaña. L'informe estima que Catalunya és la comunitat amb més presència de turisme rus, on de fet l'operador de viatges de Rússia Natalie Tours (el tercer més gran del país) hi té una presència molt important. Mallorca i la Costa del Sol són altres destinacions importants dels russos. L'informe de Turespaña també estima que amb l'arribada de vols regulars a Espanya amb Rússia i amb l'augment d'ofertes d'última hora per part d'operadors turístics, Espanya rebrà d'un 10 a un 15% més de turistes russos aquest any, una crescuda que ja s'ha notat durant el primer trimestre de 2018, amb un 8,7% més de turistes i un14,2% més de pernoctacions hoteleres.