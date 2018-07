Investiguen les causes d'una possible intoxicació a una casa de colònies de Palamós

L'hospital de Palamós està provant d'esclarir les causes que haurien provocat una intoxicació a 6 joves i a un adult que estaven allotjats a la casa de colònies Mas Gorgoll de Palamós. Segons van informar els SEM, els 7 afectats van ingressar a urgències durant la matinada del diumenge per causes que encara s'estan investigant, però cap d'ells va haver de ser hospitalitzat, i van poder tornar tots a la casa de colònies durant la mateixa nit. Des de Mas Gorgoll indiquen que es tracta de 10 persones que van patir vòmits i diarrees i expliquen que el grup, que en total acollia 65 joves d'entre 14 a 18 anys prové de França i va arribar el dia 25 amb la previsió de marxar ahir. De moment, però, els afectats s'han quedat a la casa de colònies mentre no s'aclareixi el motiu de la intoxicació. Alerten, però, que no veuen clar que sigui una intoxicació alimentària ja que «a la casa durant aquestes dates també hi havia un altre grup i no hi va haver cap altre incident».