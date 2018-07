Els Marrecs coronen la festa descarregant la primera «catedral» de la temporada

La celebració de la Festa Major de Salt va començar amb bon peu quan els Marrecs de Salt van descarregar ahir a la primera ronda de la diada castellera el primer 5 de 8 d´aquesta temporada, un castell conegut popularment com la «catedral «per les seves grans dimensions». Tres colles castelleres més es van sumar a la jornada de celebració: els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Xerrics d´Olot.

La festa va començar quan la cercavila dels Marrecs va arribar a la plaça Lluís Companys de Salt fent ressonar els seus tambors i gralles. Un cop allà, l´alcalde de la vila, Jordi Viñas, els va donar la benvinguda i la colla va entregar les característiques camises liloses als nous marrecs del grup.

La diada es va organitzar en tres rondes d´actuació diferents. Pel que fa a la primera, els Marrecs van començar descarregant un 5 de 8, la primera catedral gironina de l´any; els Castellers de Barcelona i els Xicots de Vilafranca un 3 de 8; i els Xer­rics d´Olot un 3 de 6. La cap de la colla dels Marrecs, Iruna Rigau, va felicitar l´actuació de la seva pi­nya al seu compte de Twitter escrivint: «Hem recuperat la catedral i hem assumit el compromís de tornar-hi amb el 3 de 9 ben aviat! Decisió de colla gran, madura i amb ganes de seguir creixent! Amor etern als Marrecs. Amb el cap ben alt».

A la segona ronda, els Marrecs van intentar dues vegades descar­regar el 3 de 9, però l'enxaneta no es va veure amb cor d´arribar fins al cim. Aquest castell ja l´havien fet altres vegades en temporades anteriors i ja el van descarregar a la plaça de Vic, però ahir no hi va haver manera d´aconseguir-lo.

En aquesta segona ronda, els Xer­rics d´Olot van descarregar un 4 de 7 i els Castellers de Barcelona i els Xiquets de Vilafranca van descarregar, totes dues colles, un 2 de 7, els Xiquets després d´haver-lo fallat una primera vegada, i els barcelonins es van quedar a les portes de coronar un 2 de 8. Tant en les victòries com en els intents fallits, totes les quatre colles es donaven suport i és per això que els Marrecs van agrair després als assistents «l´ajuda mútua a les pinyes».

Per acabar la diada, els Marrecs van tornar a descarregar el 5 de 8 i van tornar a intentar, dues vegades consecutives, descarregar el 3 de 9 sense èxit. Per resoldre-ho, van optar per realitzar un 3 de 8, que és una torre que estan fent durant tota la temporada i s´està convertint en la «insígnia» dels Marrecs de Salt aquest 2018. La resta de colles van descarregar unes quatre o cinc construccions, respectivament, com ara el 2 de 7, el 4 de 6, el 5 de 7 o el 3 de 8. Els Castellers de Barcelona van intentar fer el 2 de 8 sense èxit.

Placa a la millor actuació

Abans de començar l´actuació castellera, l´alcalde va descobrir la nova placa de la plaça Lluís Companys de Salt, que reconeix «la millor actuació de la història de la colla». La posada en escena va ser durant la Festa Major de l´any passat, també durant la celebració de Sant Jaume el 23 de juliol de 2017 i en aquesta mateixa plaça, on la colla va descarregar el seu primer 3 de 9, una construcció que ahir se´ls va resistir perquè només van poder arribar a carregar-la. Jordi Viñas va felicitar el conjunt i va concloure que li feia «especial il·lusió que fos aquí, a Salt, a la vostra plaça, on heu fet història». Un cop inaugurat el reconeixement, els Marrecs van procedir a fer un pilar de 4 caminant fins que van iniciar les rondes de les quatre colles castelleres.

Després de la jornada festiva, la colla va realitzar tres pilars de cinc alhora, un dels quals va caure i, com a mode de celebració i per pura diversió, també van fer un pilar petit només format per la canalla dels Marrecs.

«Una pinya solidària»

L´Ajuntament de Salt va piular al seu compte de Twitter que els Mar­recs «són molt més que una colla, són una pinya solidària» perquè durant la jornada castellera van voler donar visualització a la campa­nya benèfica «Pels Valents», impulsada per la Policia Local de Vilanova i la Geltrú amb la finalitat de construir un nou hospital de càncer infantil a Sant Joan de Déu.