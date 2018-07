La prohibició d'extreure corall per sobre dels 50 metres es farà efectiva el novembre

El Ministeri d'Agricultura publicarà aquest proper novembre una ordre ministerial que no permetrà la pesca de corall vermell a menys de 50 metres de profunditat. Aquest és un nou pas en la croada de diverses organitzacions i partits polítics catalans contra l'extracció de corall vermell al litoral gironí.

De fet, aquesta és una de les mesures de protecció del litoral que Agricultura va anunciar aquest maig que aplicaria, i que també establirà un sistema de control per satèl·lit a les embarcacions que pesquen corall per tal de saber d'on l'extreuen i se'ls obligarà a desembarcar només a ports autoritzats i havent avisat dues hores abans de la seva arribada. Els senadors gironins d'ERC, Elisenda Pérez i Quim Ayats, van anunciar-ho dimecres passat després de reunir-se amb representants de la Secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz i la directora general de Recursos Pesquers, Isabel Artime. Els senadors van assegurar haver «arrencat un compromís» per part del Ministeri sobre les mesures de protecció del litoral que Alberto López-Asenjo, secretari general de pesca, va anunciar fa 2 mesos. Les mesures, però, corresponen a «recomanacions que estaven sobre la taula» i que «aquest nou govern va decidir rescatar», segons va comentar el diputat socialista al congrés per les comarques gironines Marc Lamuà. El socialista va reunir-se dijous passat amb Villauriz i va assegurar haver «trobat un ministeri compromès amb aportar mesures de protecció del corall».

El compromís, en tot cas, recull la recomanació que ha fet recentment les Nacions Unides de no extreure corall vermell per sobre dels 50 metres de profunditat.

Ara, en un termini de 20 dies s'enviarà a les comunitats autònomes i a la resta de parts implicades un esborrany d'anunci que obrirà un termini d'al·legacions, i es preveu que la nova ordre surti publicada el proper novembre. Segons la senadora gironina Elisenda Pérez, aquesta trobada ha estat «un acord de mínims» que tot i no haver recollit la reivindicació principal del grup, que és la derogació de les 12 llicències d'extracció de corall que va donar el Ministeri el passat mes d'abril, va subratllar que s'aplicaran «una sèrie de restriccions que faran que l'extracció sigui més complicada». El regidor socialista també coincideix en aquesta visió, assegurant que «l'extracció a partir dels 50 metres és més complicada i només hi ha 2 llicències operatives de la dotzena que es van donar».



Estudi sense data

El Ministeri també s'ha compromès a redactar un estudi sobre l'estat del corall al litoral, que la senadora afirma que no té encara cap data d'execució, i que quan finalment el facin«hauran d'acabar reconeixent que potser no haurien d'haver donat les llicències en primer lloc», i que «si el fan, quedaran esparverats dels resultats», rebla Pérez.

El socialista, per la seva banda, indica que té constància que l'estudi efectuat per la Generalitat que conclou que un 90% de la població de corall (i que serveix de base als partits i organitzacions que demanen la moratòria de les llicències)«no està prou actualitzat» i que per això n'han encarregat un de nou.



En estat crític

La zona on es van adjudicar les llicències, que recull la costa de Blanes fins a Arenys de Mar, està a tocar de la moratòria d'extracció de corall de 10 anys que la Generalitat va establir l'any passat des de Begur fins a la frontera francesa. La mesura es va aplicar arran d'un estudi encarregat a 14 científics de diversos centres de recerca i va concloure que el 90% de les poblacions de corall catalanes estan en estat «crític». La zona de conflicte està dins d'aigues exteriors, que són competència del Ministeri, per la qual cosa el govern confiava que aquest aplicaria la moratòria tal i com exigeix un decret llei que estipula que, si es fixa una zona de veda, el Ministeri ha d'aplicar-ho a les aigues adjacents i exteriors.

Finalment, però, va aplicar la veda en aigües exteriors des de França fins al cap de Begur, sense incloure el tram que va fins a Arenys, provocant queixes d'una setantena d'organitzacions com FECDAS, Vies Braves i els Amics de les Illes Formigues, entre d'altres.