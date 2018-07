El 41,29 per cent dels residus municipals de Girona es recullen de manera selectiva

El 41,29 dels residus municipals de Girona es van recollir de manera selectiva el 2017, per sobre de la mitjana catalana, que es va situar en el 39,93% i amb 1,54 milions de tones; unes dades que representen un augment del 7% respecte el 2016, l'increment més alt dels últims cinc anys. Mentre que la meitat de les comarques gironines superen aquest 39,93% –la Garrotxa (47,43%), Gironès (46,48%), Baix Empordà (42,05%) i Ripollès (42,36%)–, la resta queda per sota. A Girona, l'any passat es van recollir de manera selectiva una mitjana de 260,59 quilos de residus per habitant i any, una xifra que superen el Baix Empordà amb 350,13 i l'Alt Empordà amb 293,50; mentre que la Garrotxa i la Selva queden a prop, amb 240,61 i 232,56, respectivament.



El 60% com a objectiu

Aquestes són xifres que ahir va donar a conèixer el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, qui va avisar que «no ens hem de quedar cofois» tot i la millora, ja que els objectius comunitaris d'arribar al 60 per cent de recollida selectiva en els propers anys encara queden lluny. Tost va afirmar que un dels grans reptes és millorar els sistemes de recollida a les grans ciutats, després que en els darrers anys hagin estat «molt relaxades», va dir, i per això els ha demanat voluntat política.

L'altra clau, per al director de l'ARC, és que la nova llei de residus i recursos, que volen que arribi al Parlament de Catalunya la primavera que ve, ajudi els ajuntaments a introduir una «taxa justa» per beneficiar qui més recicli. «Està clar que el voluntarisme ambiental té un sostre. I si la gent no té motivacions ambientals, estètiques o filosòfiques, hem d'anar a l'econòmica», va destacar Josep Maria Tost.

Nou comarques catalanes, dues més que el 2016, han recollit més del 50% dels residus de forma selectiva, però entre elles no n'hi ha cap de gironina. Han estat, començant per les de millors resultats, Osona, la Terra Alta, el Pallars Sobirà, el Moianès, la Segarra, el Montsià, el Priorat, la Conca de Barberà i l'Alt Urgell.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya va demanar «màxima col·laboració ciutadana» per millorar els nivells de reciclatge i va apuntar que volen que estigui recompensada amb sistemes de pagament més just. «Un ciutadà que pugui pagar menys si recicla més canviarà segur els seus hàbits.

Aquell descregut del reciclatge l'abraçarà fervorosament», va afirmar Josep Maria Tost, que va explicar que al setembre començaran els treballs per elaboracr la nova Llei de residus i recursos que preveu incorporar instruments perquè els ajuntaments puguin per fer front a la gestió sostenible dels residus.



Deixalles sense anonimat

Un dels reptes és «trencar l'anonimat» de les deixalles per poder introduir una taxa d'escombraries «justa», «individualitzada». Una taxa que des del gener ja aplica Vilablareix (Gironès), a més d'altres municipis catalans, tot i que utilitzant sistemes diferents, com ara cubells amb xip o bosses identificades.