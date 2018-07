Banyoles instal·la comportes metàl·liques a tres recs

Banyoles ha instal·lat comportes metàl·liques noves que substitueixen les antigues de fusta en tres dels cinc recs de la ciutat, amb l'objectiu de millorar el control del nivell de l'aigua de l'estany i l'ús que en fan els regants. Els bagants s'han col·locat als recs de Ca n´Hort, Figuera d´en Xo i Guèmol, tot afegint-se al del rec Major.

Ara, només queda per canviar el rec d'en Teixidor, on l'Ajuntament ha informat que manté la comporta de fusta perquè s'està provant un nou model que permet millorar els passos de fauna. Els mecanismes de fusta que s'estan substituint no permetien un maneig ràpid, segur i eficient, segons ha assenyalat el Consistori.



El regadiu, l'activitat principal

El regadiu és la finalitat principal dels recs de Banyoles, que transcorren per tota la ciutat des de la seva sortida a l´Estany fins a la riera Canaleta. El Consistori ha incidit en la importància de controlar el cabal en funció de l´època de l´any i especialment a l´estiu, a causa de la sequera. Un altre aspecte a tenir en compte és la necessitat de mantenir un cabal mínim ecològic, per tal de conservar les poblacions de flora i fauna de l´Estany.