Comencen a detectar la vespa asiàtica en nuclis urbans de la província

La presència de la Vespa velutina a la província de Girona fa temps que ja és una realitat. Aquesta espècie ha colonitzat en comarques com l'Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Ripollès, el Baix Empordà i la Cerdanya. I si fins ara ho feia generalment en zones forestals, ara també es pot trobar en nuclis urbans, un fet que pot suposar un perill per als veïns i veïnes que hi habiten.

Durant el pròxim mes i a principis de la tardor s'espera que els nius de vespa asiàtica augmentin considerablement i que puguin expandir-se. Així ho ha explicat el responsable del servei de control de mosquits de la badia de Roses i Baix Ter, Eduard Marquès, que considera que s'ha de vigilar perquè pot ser d'allò més perillós. «Els nius que vespa asiàtica que hi ha als boscos estan a gran altura i allà no passa res, en canvi, a les zones urbanes les distàncies són més curtes».

Aquesta proliferació era qüestió de temps, ja que l'espècie ha anat augmentant progressivament el seu volum d'exemplars seguint els cursos dels rius com la Muga, el Fluvià o el Ter. En aquest darrer cas, les vespes asiàtiques han arribat pràcticament fins a la seva desembocadura. «S'ha de vigilar molt amb els nius que es troben arran de terra i aquells que tenen forats. Si tenen cries i s'espanten poden atacar, per això el més important és que la gent no s'hi apropi», assegura Eduard Marquès.

La província de Girona no és l'únic lloc on s'han trobat exemplars de vespa asiàtica als pobles i ciutats. Fa aproximadament dues setmanes també en va aparèixer un a la capital catalana, concretament a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.



Perill per a les abelles

El dany més gran que produeixen les vespes asiàtiques –a més de les picades que puguin ocasionar a les persones– és la depredació de les abelles de mel fins a la seva eliminació, ja que són un dels aliments predilectes de les larves de Vespa velutina. La presència d'abelles, doncs, va lligada directament amb l'aparició de l'altra espècie.

Un dels exemples a la província és Figueres, on la població d'abelles és força elevada. «Durant la primavera va ploure de manera important i van sortir noves reines juntament amb les obreres a fer nous nuclis», relata Marquès, «la vespa asiàtica segur que ho va detectar i va considerar que allà hi havia un bon ambient per desenvolupar els seus nius». Un altre dels motius que pot portar la Vespa velutina a considerar un ambient com a idoni és la proximitat a l'aigua. Els nius d'aquesta espècie són de dimensions molt grans i estan fets de pasta de paper. Per construir-lo necessiten fusta, però també aigua, i és per això que busquen que n'hi hagi a prop. En el cas dels ambients més naturals pot ser un riu, però també podrien agafar-la d'una piscina, per exemple, en el cas dels nuclis urbans on ja s'estan començant a trobar cada cop més.