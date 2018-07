ERC crítica la situació dels estudis superiors a Olot

La portaveu del grup municipal d'ERC a Olot, Anna Barnadas, va criticar ahir la situació de la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, la dimissió del director i el traspàs de la direcció a l'agència econòmica municipal Dinami'G.

El motiu del canvi, segons l'equip de govern PDeCAT-DC, és que l'Ajuntament no pot suportar un dèficit econòmic tan important.

Per la seva banda, ERC demana que la fundació no perdi la seva autonomia i que l'Ajuntament faci un concurs públic per escollir la nova direcció i que clarifiqui un projecte de futur.

Barnadas considera que, en els seus dinou anys d'existència, la FES ha estat una plataforma d'ensenyament que ha donat prestigi a la ciutat.