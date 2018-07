Obren el geriàtric de la Vall d'en Bas

L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat (la Vall Plural-ERC), ha explicat que el Centre de Recursos per a la Gent Gran de la Vall d'en Bas entrarà en servei durant els propers dies. El batlle ha ressaltat el fet que d'aquesta manera posaran en servei una obra que es va començar l'any 2008 i que va estar aturada molts anys. També ha explicat que l'equipament obre amb places públiques de centre de dia i de residència.

El centre comptarà amb 42 places de residència i 60 de centre de dia. Aquestes poden ser ampliables a llarg termini. De fet, en el cas de residència poden arribar-se a duplicar-se amb els anys. Entre els serveis que s'oferiran en l'àmbit sanitari destaquen el de fisioteràpia, psicologia, terapeuta ocupacional, treball social i podologia, entre altres. A més, el centre també inclourà altres tipus de serveis, com el de perruqueria o bugaderia.

El centre està distribuït en dues ales: la de dia, amb les sales d'estar, menjador, cuina i tots els serveis necessaris per al seu funcionament diürn, i la de nit, on hi ha les habitacions, lavabos i dutxes. A la part central, que uneix les dues ales, és on hi haurà la recepció, els serveis i els despatxos del personal sanitari.

L'acte d'inauguració de l'equipament tindrà lloc en els dies de la Festa Major dels Hostalets d'en Bas.