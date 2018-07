La remodelació i ampliació de la comissaria dels Mossos a Banyoles es retarda un any

La rehabilitació i ampliació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Banyoles començarà amb gairebé un any de retard, el maig de 2019, tal com es va acordar divendres en una reunió entre representants de l'Ajuntament i del Departament d'Interior de la Generalitat. Inicialment, tal com ha informat el sindicat de la policia catalana SAP-Fepol, els treballs haurien d'haver començat el juny de 2018.

L'objectiu de l'obra és augmentar l'espai de les dependències dels mossos perquè es puguin compartir algunes àrees amb la Policia Local, situada en un edifici adjacent de nova construcció que es va inaugurar el febrer de 2017. Des de llavors, els dos cossos policials són veïns a l'avinguda de la Farga.

El regidor de Policia i Via pública de Banyoles, Lluís Costabella, va assistir a la reunió de treball celebrada divendres, a més dels tècnics responsables del projecte constructiu de la comissaria, caps dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local i el director territorial del Departament d'Interior, Albert Ballesta.



Compartir espai amb la Policia Local

Fins que els treballs no acabin, el regidor va explicar que els dos cossos compartiran espais a la prefectura de la Policia Local. Després, quan la comissaria estigui remodelada, el lloc augmentarà i «tots hi guanyaran, perquè a fora n'hi haurà més per a vehicles, es compartiran la zona de briefing i els vestidors, els mossos guanyaran despatxos, garjoles i qualitat de vida», va resumir Costabella.

El retard del projecte ha desagradat el sindicat SAP-Fepol, present a la regió policial de Girona, que ha reclamat l'acceleració de les obres per tal d'atendre «les necessitats» del seu personal. Els representants sindicals es van assabentar de la demora fa 15 dies, durant la sessió ordinària del Consell de la Policia i, en preguntar per la data d'inici, expliquen que el subdirector general d'Administració i Serveis de la Direcció General de la Policia va informar d'un endarreriment de cinc mesos. Però, tal com es va notificar divendres, s'allargarà serà d'almenys onze perquè, «si tot va bé» –tal com va informar el regidor de Banyoles– començarà el maig de 2019.

Les dependències dels Mossos d'Esquadra al Pla de l'Estany es van construir el 1998 i disposen de 290 metres quadrats.