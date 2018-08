Denuncien el col·lapse a les oficines de DNI i passaport de Girona

Si aquest estiu has de viatjar i t'has adonat tard que la teva documentació està a punt de caducar, et trobaràs amb les temudes cues i col·lapse de les oficines on sol·licitar l´expedició del DNI o el passaport. CCOO ha denunciat que més d´un centenar d´Unitats de Documentació d´Espanyols es troba en situació de col·lapse. A Catalunya, són 26 les dependències saturades, concentrades en les províncies de Barcelona i Girona.

A les oficines de Figueres i Lloret de Mar és impossible obtenir cita prèvia fins a mitjans de setembre. Més fàcil és fer-ho a Girona, on hi ha algun forat disponible la primera setmana de setembre. A Camprodon i Sant Feliu de Guíxols es poden obtenir cites per renovar la documentació a partir del 23 d'agost. La situació pot arribar a ser desesperant per als que necessiten el DNI o el passaport amb certa urgència, però ha millorat respecte als dos mesos d'espera que hi havia l'estiu passat.

Fernando García, secretari general de la Secció Sindical Estatal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en el Ministeri de l´Interior, assenyala que "és una situació cíclica i per tant previsible, que es repeteix cada any en coincidir el descans del personal amb un increment de la demanda durant el període d´estiu". Les dades que facilita el sindicat "i que són públiques i comprovables en la pàgina web oficial", mostren el col·lapse de províncies com Barcelona, on 21 oficines no disposen de cita prèvia en tot el mes d´agost.

"Portem anys denunciant la situació de col·lapse provocada per la destrucció d´ocupació pública", insisteix García. "A la Direcció General de la Policia una de cada quatre places està vacant. Per més que es milloren els mitjans tècnics, quan es produeixen les absències per vacances d´un o dos empleats públics a l´oficina, tornen els problemes estructurals de greu dèficit de personal".

El llistat d´unitats col·lapsades no es limita a les àrees de major afluència a l´estiu. Galícia presenta dotze oficines saturades, la Comunitat de Madrid altres deu, i la situació es reprodueix a País Basc -sis-, Castella i Lleó -cinc-, Extremadura i Múrcia -quatre-, Astúries -dues-, Navarra, La Rioja o Toledo.

"És urgent instal·lar nous lectors de petjada biomètrica i noves impressores, que permeten escurçar significativament els temps d´expedició. També seria necessari instal·lar terminals per al pagament amb targeta de crèdit, eliminant el pagament en metàl·lic i els problemes i retards que comporta", manté García.

Ara bé, per a CCOO la solució principal passa per ampliar el personal de les plantilles. "Les unitats necessiten més empleats públics. Els qui actualment presten servei porten tres anys suportant una ingent càrrega de treball, la pressió dels comandaments policials i l´empipament, lògic en alguns casos, de la ciutadania", denuncia García. I insisteix: "les hores extraordinàries o manar a personal policial a DNI són pegats. És el moment de reconèixer aquest esforç i dotar adequadament aquest servei públic essencial".