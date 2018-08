Girona participa en un pla pilot per acreditar treballadors de la dependència

Girona participarà en un projecte pilot del Departament d'Ensenyament que té com a objectiu acreditar professionals que treballen en el sector de la dependència a través de formació complementària a distància, que s'impartirà el curs vinent a través de tres centres de Secundària catalans.

Es tracta d'un curs en línia que comptarà amb atenció personalitzada en tres instituts, només un dels quals es troba a les comarques gironines.

La Conselleria estrenarà un pla de qualificació professional per al qual oferirà 60 places inicials i que té com a objectiu facilitar l'obtenció del títol de grau mitjà d'Atenció a persones en situació de dependència, pertanyent a la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

L'alumnat que hi estigui interessat es pot matricular a l'institut Montilivi o als altres dos que participen en el pla pilot, que són el Salvador Seguí, de Barcelona, i el Gallecs, de Mollet del Vallès. Cadascun d'ells disposa d'una oferta inicial de 20 vacants, tal com ha publicitat Ensenyament.

Aquesta nova formació, que es preveu que es dugui a terme entre els mesos de febrer i juny del 2019, es realitzarà a distància a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

El Departament d'Ense-nyament, però, ha informat que les classes i les activitats per Internet es reforçaran amb un suport específic i tutories periòdiques, presencials i obligatòries, a l'institut on els estudiants s'hagin inscrit. La preinscripció s'haurà de formalitzar just després de les vacances d'estiu, entre el 12 i el 30 de setembre.