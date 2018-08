Els hotels gironins obren l'estiu amb una davallada de turistes

Els hotels de les comarques de Girona estan menys plens que l'estiu passat i les previsions per a aquest agost es mantenen lleugerament inferiors que el mateix mes del 2017, quan en alguns llocs es va fregar la plena ocupació. A diferència de l'any passat, ara les millors perspectives de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona no passen del 85%.

Un fet significatiu és que l'empresariat hoteler, sobretot pel que fa a la costa, ha realitzat ofertes de preus per atraure visitants, una tàctica seguida tant al juliol com per al mes que avui comença. La federació va destacar aquest fet, que es desprèn de la informació facilitada per les onze associacions que representa.

La temporada turística d'estiu del 2017 es va tancar amb una ocupació hotelera del 90% a la Costa Brava sud, 5 punts menys que la previsió inicial, i del 85% tant pel que fa al litoral baixempordanès com a Girona ciutat.

Darrere la davallada de turistes, el sector hi veu l'estabilització d'altres destins turístics del Mediterrani que són competència directa de Girona, entre els quals hi ha Turquia i Tunísia. Així com també «les ofertes que els països competidors estan fent per atraure turistes, com per exemple Croàcia», tal com va especificar la Federació d'Hostaleria.

Menys ocupació a l'interior

Al juliol, els establiments de la Costa Brava més plens van ser els de la Selva, que van assolir un 80% d'ocupació, 12 punts més que els de l'Alt Empordà (68%) i 4 per sobre dels del Baix Empordà (76%). A fora de la costa, l'índex més elevat el va registrar la ciutat de Girona i el seu entorn proper, amb un 74% de places hoteleres plenes; seguida de la Selva interior, amb un 62%; del Ripollès, amb un 60%; i de la Garrotxa i la Cerdanya, a més distància, amb una ocupació del 56%.

Aquests són els números tancats del primer mes d'activitat turística intensa i, pel que fa al segon, el sector espera una primera quinzena d'agost millor que la segona. A l'Alt Empordà, es preveu una ocupació d'entre el 75 i el 80%; a la Costa Brava centre i sud, del 80 al 85%; a Girona ciutat i rodalies, del 75 al 80%, igual que a la Garrotxa; a la selva interior, del 60 al 65%; i del 70 al 75% pel que fa a les comarques de muntanya, el Ripollès i la Cerdanya. Unes dades que la Federació d'Hostaleria calcula que seran un 5% més baixes a l'última quinzen, tot i que cal esperar a les reserves d'última hora.