L'Agència Catalana de l'Aigua finalitza l'ampliació de la depuradora de Banyoles

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs per ampliar el tractament de reducció del nitrogen de la depuradora del Terri (Pla de l'Estany). Aquesta planta tracta i depura les aigües residuals de Banyoles, Porqueres, Camós i Cornellà de Terri.

Les obres han comportat una inversió d'1,9 milions d'euros i el termini d'execució ha estat d'un any i mig.

El projecte permet millorar la qualitat de l'aigua tractada, adaptant-se així als requeriments legals. Segons la Directiva 91/271/CEE, del Consell, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, el límit màxim de nitrogen total present a l'efluent de la depuradora ha de ser 15 mg/l.

Atès que l'efluent de la planta presentava una concentració de nitrogen total superior a la permesa, el que va causar l'inici d'un procediment sancionador per part de la Unió Europea, l'Agència Catalana de l'Aigua va establir aquesta nova actuació com a urgent i prioritària dins el programa de mesures, amb l'objectiu d'agilitzar les obres per garantir el compliment dels paràmetres de la directiva el més aviat possible.

Els treballs han consistit en l'adaptació del reactor actual a una configuració Bardenpho (tractament biològic amb una combinació de zones òxiques, anòxiques i anaeròbiques)) de quatre etapes, amb possible addició de metanol, així com la construcció d'un nou decantador primari i l'adaptació de l'existent.

Les obres de la depuradora formen part del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (període 2016-21). El cabal de disseny nou és 12.000 metres cúbics per dia, suficient per atendre una població de 83.200 habitants equivalents.

La depuradora de Terri, que tracta les aigües residuals de Banyoles, Porqueres, Camós i Cornellà de Terri, va ser inaugurada l'any 1992 i ha estat motiu de diverses ampliacions i modificacions al llarg dels anys, sent la darrera la que es va dur a terme l'any 2010.



Altres depuradores en situació similar

Els sistemes de sanejament de Figueres (Alt Empordà) i Berga (Berguedà) també s'estan ampliant per millorar el seu tractament i complir amb els requeriments legals. Pel que fa a la depuradora de Figueres, les obres estan en una fase molt avançada d'execució i es preveu la seva finalització a finals de setembre 2018. L'objecte principal és dotar a la instal·lació d'un procés biològic per a la reducció del nitrogen i suposarà una inversió de gairebé 4,5 milions d'euros.

Pel que fa les obres de millora i ampliació de la depuradora de Berga, aquestes estan finalitzades i en servei. Els treballs, amb una inversió de 2,4 milions d'euros, van consistir en una millora del tractament biològic existent, amb l'objectiu de què en un procés de baixa càrrega i aeració perllongada amb nitrificació – desnitrificació els nivells del nutrients (nitrogen i fòsfor) s'ajustessin als valors màxim establerts. L'actuació va ser finançada per la Diputació de Barcelona i executada pel Consell Comarcal del Berguedà, que és l'administració competent del sanejament a la comarca.

En conjunt, les obres d'ampliació i millora de les tres depuradores (Banyoles, Berga i Figueres) per garantir el correcte sanejament de les aigües residuals de les poblacions a les quals donen servei i complir amb els requisits de depuració i la directiva europea han suposat una inversió total de més de 8,8 milions d'euros.