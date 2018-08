L'agost arriba amb una onada de calor que s'estendrà fins la setmana que ve

Molta gent va apostar per banyar-se a la platja.

Molta gent va apostar per banyar-se a la platja. marc martí

El canvi de mes arriba acompanyat d'una onada de calor que deixarà durant els pròxims dies valors que poden oscil·lar entre els 35 i els 40 graus. Així ho ha fet saber el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) que explica que l'arribada d'una massa d'aire molt càlid afectarà no només Catalunya, sinó bona part de la península Ibèrica fins a mitjan setmana vinent.

L'augment tèrmic tocarà sostre a partir del cap de setmana i la predicció indica que es puguin arribar a valors de temperatura màxima d'entre 35 i 40 ºC a l'interior i d'entre 30 i 35 ºC al litoral. Els valors mínims també quedaran alts, especialment al litoral i punts del prelitoral, on es mantindran entre 20 i 25 ºC.

Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que a partir del dimecres 8 d'agost s'iniciaria un descens tèrmic i els valors de temperatura tornarien a apropar-se a la mitjana, tot i que encara estarien per sobre dels normals per l'època.

Un repàs dels darrers anys

Tal com explica l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), quan parlem d'una onada de calor ens referim a «un episodi d'almenys tres dies consecutius en què - com a mínim- el 10% de les estacions considerades registrin màximes per sobre del 95% de la seva sèrie de temperatures màximes diàries dels mesos de juliol i agost compresos entre el 1971 i el 2000».

El 2017 va ser l'any amb més onades de calor, concretament, un total de cinc, repartides en 25 dies. El segueixen ben de prop el 1991 i el 2016 amb quatre, amb 23 i 15 dies consecutivament. El 2003 es va registrar la segona onada de calor més llarga amb 16 dies. En aquest cas va provocar milers de víctimes mortals repartides per gran part d'Europa. Finalment un altre dels anys més destacats va ser el 2015, per tenir l'onada de calor més llarga amb 26 dies, superant d'aquesta manera la de l'any 2003.

En el cas de les comarques gironines, alguns dels valors que destaca l'AEMET són els assolits en diferents episodis a l'estació Girona - Aeroport, com per exemple el 5 de juliol del 2015 quan la temperatura es va enfilar fins als 41,3 graus. Aquell mateix mes, l'estació va registrar la seva mínima més alta amb 20,3 ºC el mes de juliol. Un altra dada significativa de la demarcació fa referència a l'1 d'agost del 2003, quan l'estació Girona - Costa Brava va enregistrar els 41,2º.

Mínimes molt altes

La jornada d'ahir a les comarques gironines va ser calorosa, i els termòmetres es van enfilar molts casos per sobre dels 36 graus, sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, la Selva i el Gironès. Les dues localitats que van enregistrar una màxima més elevada van ser Fornells de la Selva i Espolla amb 36,6 graus, seguides de Vilobí d'Onyar (36,4 ºC), Roses (36,3 ºC), Cabanes (36,2 ºC) o Girona (36 ºC).

En el cas de les mínimes, aquestes van ser especialment elevades, superant els 20 graus en pràcticament tots els casos. La mínima més alta d'ahir va ser la de Portbou que no va baixar dels 24,8 graus. Altres valors que també van resultar força alts van ser els 21,9 ºC assolits al pantà de Darnius,els 22,3 ºc de Banyoles, els 20,9 de Santa Coloma de Farners,els 20,1 de Torroella de Montgrí o els 21,1 de Platja d'Aro.

Davant d'aquesta situació de calor extrema, el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha emes una sèrie de consells per tal de minimitzar els efectes de l'onada i prevenir els seus efectes a la ciutadania. Alguns d'aquests consells són beure molta aigua i realitzar àpats lleugers, vigilar que la mainada i la gent gran no surtin durant les hores de més incidència solar, mirar d'estar en llocs climatitzats en el cas de no disposar de ventilador ni aire condicionat i hidratar les mascotes i evitar que aquestes passegin durant les hores de més calor.