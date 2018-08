L'Audiència Nacional impedeix que Ripoll es personi en la causa dels atemptats del 17-A

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha aixecat parcialment el secret de sumari de la investigació dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, segons van indicar fonts jurídiques. El magistrat, però, manté secretes les peces de la causa que fan referència a informació relacionada amb entrades i registres, comunicacions telefòniques, protecció de testimonis i comissions rogatòries. Andreu ha acceptat que els ajuntaments de Barcelona i Cambrils es puguin personar a la causa, però ho ha denegat al de Ripoll.

Entre la documentació que es fa pública hi ha 21 volums que estan digitalitzats. També hi ha quatre DVD amb imatges dels acusats manipulant explosius i altres que mostren l'atropellament a la Rambla de Barcelona. El jutge permetrà que les parts vegin aquests enregistraments a la Secretaria de l'Audiència Nacional, amb l'expressa prohibició d'efectuar cap còpia per tal d'evitar-ne la seva difusió.

La interlocutòria d'aixecament parcial del sumari també cita a declarar a dos testimonis protegits dilluns vinent, a dos quarts d'11 del matí.

Jornada per al 16 d'agost

Aquest aixecament parcial del sumari coincideix amb la proximitat del primer aniversari dels atemptats, que van commocionar Ripoll per al capdavant de la cèl·lula gihadista hi havia l'imam de la capital del Ripollès, Abdelbaki Es Satty.

El municipi té molt present aquesta data i, per aquest motiu, divendres va anunciar que organitzarà una jornada participativa amb tallers sobre convivència i diversitat cultural el 16 d'agost, la vigília de l'aniversari. Aquest és el format que han escollit conjuntament l'Ajuntament i les entitats locals per recordar el primer any dels atemptats que van sacsejar Catalunya.