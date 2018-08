Miquel Noguer, «el relleu natural»

Ja governa, des d'ahir, «l'ajuntament d'ajuntaments», en paraules seves: Miquel Noguer (Mieres, 1963), alcalde de Banyoles, és el nou president de la Diputació de Girona, «el relleu natural» de l'antecessor, Pere Vila, delegat de la Generalitat a Girona, a criteri del vicepresident i portaveu del grup del PDeCAT a l'ens provincial, Albert Piñeira, que també és alcalde de Puigcerdà.

Canvi confirmat, amb un suport espatarrant: 26 dels 27 diputats van donar suport a Noguer (l'alternativa, Lluc Salellas, de la CUP, només va obtenir un vot: el seu).

Nou president provincial, doncs, a menys d'un any de les eleccions municipals i en un context d'«excepcionalitat política» a Catalunya que «obre incògnites» (Noguer dixit).

Nou president d'una institució centenària que, amb el permís de Salellas, viu un mandat plàcid, gairebé d'excepció de tan normal, caracteritzat per una entesa inusual entre l'equip de govern (PDeCAT) i l'oposició (PSC, ERC, i Independents de la Selva van votar a favor de Miquel Noguer).

El nou president –vicepresident des del 2011–reclama «personalitat pròpia» per a la institució i recorda que els ajuntaments («del més petit al més gran») són la prioritat.

El nou president va prometre el càrrec expressant lleialtat a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya; això sí: «sense renunciar al dret inalienable del poble català a decidir lliurement i democràticament el seu futur». El nou president sap que enceta un mandat curt i «ple de reptes». I es compromet a maldar per trobar «consensos» polítics i a impulsar programes socials, d'habitatge, d'infraestructures, de cultura, de medi ambient i de patrimoni; a oferir un servei de «més qualitat» als ciutadans, en definitiva.

Noguer reclama per a la Diputació l'esperit de Salvador Carrera (president provincial del 1983 al 1987; diputat i senador al Congrés per CiU i alcalde de Ribes de Freser del 1979 al 1983 que va traspassar el 25 de juliol passat): «diàleg, entesa i respecte», i avança una política continuista amb la de Pere Vila, amb qui ha treballat els últims tres anys. Al PSC, ERC i Independents de la Selva hi troba, d'entrada «mà estesa» i voluntat de «col·laboració» (tot sigui per als ajuntaments). A la CUP, més aviat recel: per a Salellas, Noguer encarna un «pas enrere» en el pla independentista («ningú no pot dubtar del compromís de Noguer», respon el vicepresident Piñeira) i la «vella guàrdia» de la política.

Dia gran, ahir, a la Diputació: 120 autoritats omplien la sala de plens i el vestíbul de la sala de plens a vessar. Dia gran, ahir, per a Miquel Noguer, que va ser alcalde Mieres (1991-2006) i president del consell de la Garrotxa (1998-2006). Gran dia, en resum, per a un nou president que promet «molta feina i poc soroll» (Nota: l'eslògan és made in Piñeira).