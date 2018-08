Quatre camions topen a l'AP-7, que queda tallada a Aiguaviva

Un accident múltiple de trànsit va obligar ahir a tallar durant gairebé una hora i mitja l'AP-7 en sentit sud a l'alçada de la localitat d'Aiguaviva, al punt quilomètric número 69. Una topada entre quatre camions va mobilitzar els Mossos d'Esquadra i els Bombers. No hi va haver ferits. El Servei Català de Trànsit va informar que l'avís es va donar a la una del migdia, quan la via va quedar tallada inicialment en un sol sentit. En 15 minuts es va habilitar un carril i a les 14.30 es va restablir el trànsit.