Els apicultors capturen 544 reines de vespa asiàtica a la Vall d'en Bas

La campanya de control de la vespa asiàtica impulsada pels Apicultors Gironins Associats ha capturat 544 reines a la Vall d'en Bas. La campanya ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i dels veïns. La Vall d'en Bas va ser el primer municipi de les comarques gironines on es va localitzar i eliminar un niu de vespes asiàtiques el 2013.

Un 71,5% de les vespes asiàtiques capturades a la Garrotxa s'han fet a la Vall d'en Bas. Les captures a la Vall d'en Bas superen les que s'han fet a tot el Baix Empordà (301) o a l'Alt Empordà (303). La campanya va començar entre el febrer i el març i ha durat tota la primavera.

El passat mes de març es van instal·lar 30 trampes en diferents indrets de la Vall d'en Bas per tal de fer les captures amb el suport de dos apicultors voluntaris. Els llocs preferits per a fer nius són les cornises de les teulades, garatges i porxos. Les construccions són de color marró i la seva retirada pot impedir l'expansió de fins a 20 futurs nius.

Ara, les reines que han sobreviscut ja tenen instal·lat el niu i els resultats de les accions es podran saber a la tardor quan cauen les fulles i els nius amagats als arbres apareixen.

De moment, sembla que entre la pluja, les innovacions tecnològiques, els apicultors i la col·laboració ciutadana no apareixen tantes alarmes per la presència de vespes asiàtiques com en l'època d'expansió de l'insecte, del 2013 fins ara. La idea és protegir les abelles i beneficiar l'ecosistema.