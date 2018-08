Continuen les nits tropicals a la província de Girona

L'agost ha arribat acompanyat d'una onada de calor molt intensa que està deixant temperatures - tant mínimes com màximes - molt elevades a la província de Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que l'onada s'estengui fins al dimarts de la setmana vinent i que les temperatures s'enfilin encara més durant el cap de setmana, podent arribar als 40 graus.



Al llarg del dia d'ahir, els observatoris del Meteocat van enregistrar les temperatures més elevades a dos municipis de l'Alt Empordà. Els termòmetres de Cabanes i Darnius van arribar als 37,5 graus. Pel que fa al Gironès, a Fornells les màximes van enfilar-se fins a 37,4 graus, mentre que a Girona van ser de 36,8 graus.



Pel que fa a les mínimes, també han augmentat lleugerament respecte a la nit anterior. Portbou ha estat el municipi més calorós durant la matinada, ja que els termòmetres no han baixat dels 27,9 graus, creixent així en relació al dia anterior (27,2 graus). De fet, els termòmetres no han marcat temperatures inferiors als 20 graus ni a l'Alt Empordà ni al Baix Empordà.



A més, a territoris com Girona, Cassà o Fornells, les mínimes han crescut una mica respecte a la nit anterior. A la capital del Gironès, per exemple, s'ha passat dels 18,6 graus als 19,2.



Les zones de la província de Girona que han tingut temperatures mínimes més baixes són Das (11,4 ºC) i Puigcerdà (13,9 ºC).



Com cada any, la situació d'altes temperatures a l'estiu va lligada al risc d'incendi forestal. Tal com informen els Agents Rurals en el Pla Alfa, avui hi ha situació de risc elevat a l'Alt Empordà i moderada a diversos punts del litoral gironí.





Mapa Pla Alfa per avui dia 2 d'agost pic.twitter.com/WNJMDO3vq4 — Agents Rurals (@agentsruralscat) 2 de agosto de 2018

#Bondia

Avui s'esperen temperatures extremes ?? generalitzades a tot el territori excepte al nord-oest. #calor

Si tens mainada o gent gran a càrrec, tingues present que han de beure sovint ?????? i que no tenen sensació de set quan s'estan deshidratant. #ProteccioCivil pic.twitter.com/z8vn85pURf — Protecció civil (@emergenciescat) 2 de agosto de 2018

Per reduir riscos durant aquests dies d'elevades temperatures, Protecció Civil dona diversos consells en el següent vídeo: