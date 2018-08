La depuradora d'aigües residuals del Terri ja compleix els paràmetres europeus

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha acabat els treballs per ampliar i millorar el tractament de la depuradora del Terri, situada a Sords (Cornellà del Terri). La instal·lació, que ara ja compleix els paràmetres europeus, dona servei a aquest municipi i, també, a Banyoles, Camós i Porqueres. L'ACA va tractar el projecte com a prioritari després d'una sanció de la Unió Europea perquè les aigües tractades tenien una concentració de nitrogen superior a la permesa.

L'obra, que s'ha allargat un any i mig i ha tingut una inversió d'1,9 milions, ha consistit en l'adaptació del reactor actual a una configuració Bardenpho –tractament biològic amb una combinació de zones òxiques, anòxiques i anaeròbiques– de quatre etapes, amb possible addició de metanol, així com la construcció d'un nou decantador primari i l'adaptació del que ja hi havia. L'ACA va establir la millora de la depuradora del Terri, al Pla de l'Estany, com a «urgent i prioritària»dins el Programa de mesures, amb l'objectiu d'agilitzar les obres per garantir el compliment dels paràmetres de la directiva europea el més aviat possible. Les obres formen part del Programa de mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2016-2021). El cabal de disseny nou és de 12.000 metres cúbics per dia, suficient per atendre una població de 83.200 habitants equivalents. El que s'ha aconseguit és millorar la qualitat de l'aigua tractada, adaptant-se així als requeriments legals. Segons una directiva europea, del Consell sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, el límit màxim de nitrogen total present a l'efluent de la depuradora ha de ser 15 mil·ligrams per litre. La depuradora de Terri es va inaugurar el 1992 i, des de llavors, s'hi han fet ampliacions i modificacions.

Aquesta no és l'única depuradora que s'ha millorat pels mateixos motius. També figuren les de Figueres i Berga, ambdós municipis afectats per l'inici d'un expedient sancionador de la UE per incomplir la directiva comunitària de tractament d'aigües residuals; en concret, per abocaments en zones sensibles. Pel que fa a la depuradora de Figueres, les obres estan en una fase molt avançada i es preveu que acabin a finals de setembre. Llavors, la instal·lació tindrà un procés biològic per a la reducció del nitrogen amb una inversió de gairebé 4,5 milions d'euros.