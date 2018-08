L'AECC combatrà les «fake news» i pseudoteràpies del càncer a internet

La plataforma col·laborativa #SaludSinBulos i l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) van firmar ahir un conveni de col·laboració per combatre les fake news i frenar l'expansió de les pseudoteràpies oncològiques a internet i les xarxes socials.

«Aquest acord ens permetrà ser més eficaços a la lluita contra les pseudociències, que en els últims mesos s'han cobrat la vida de diversos pacients oncològics, i és un tema que preocupa a la comunitat científica», afirma Carlos Mateos, coordinador de la iniciativa #SaludSinBulos.

D'altra banda, el president de l'AECC, Ignacio Muñoz, va destacar la importància d'aquest acord perquè l'associació està molt preocupada «per les informacions falses i l'auge de les pseudoteràpies a internet pel greu perjudici que causen a les persones amb càncer i a les seves famílies». Muñoz va assegurar que «haurem de posar tota la nostra obstinació perquè aquestes pràctiques no proliferin».

Per la seva part, Carlos Mateos va afegir que «el càncer és una malaltia que provoca molta por a qui la pateix i coneix el diagnòstic, per això se cerca molta informació a internet. El nostre objectiu és que aquesta informació sigui fiable».



L'última víctima gironina

A principis de juliol, una dona va morir a l'hospital Josep Trueta de Girona amb un «pit putrefacte» per un càncer de mama tractat amb pseudociència. La pacient, de menys de 40 anys, va acudir per primer cop al centre hospitalari al desembre presentant febre. En realitat, el que tenia era un tumor especialment agressiu, un càncer de mama triple negatiu, que no s'estava tractant de forma convencional després de rebutjar el tractament habitual de quimioteràpia, cirurgia i radioteràpia.