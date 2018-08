L'hospital de Bellvitge, pioner en la biòpsia pel diagnòstic del càncer de pròstata

L'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) és l'únic hospital públic de Catalunya que utilitza la biòpsia de fusió d'imatges per diagnosticar el càncer de pròstata, una nova tecnologia que, gràcies a la seva major resolució, permet diagnosticar un 30% més de tumors agressius en comparació amb la biòpsia clàssica. Aquesta tecnologia proporciona una imatge de més qualitat gràcies a un software que fusiona una imatge de ressonància magnètica amb la imatge d'ecografia. D'aquesta manera, es poden localitzar zones de la pròstata sospitoses de càncer que la imatge ecogràfica clàssica no pot distingir i concentrar-se en elles per extreure les mostres. Aquesta tècnica també requereix menys puncions, cosa que disminueix el risc d'infecció. L'Hospital de Bellvitge va incorporar aquesta tecnologia en el marc dels equipaments dels nous quiròfans de cirurgia ambulatòria, inaugurats ara fa un any. Des del setembre de l'any passat, ha realitzat unes 200 biòpsies de fusió d'imatges i, segons el centre, amb uns resultats excel·lents, homologables al nivell internacional. El Dr. José Francisco Suárez, coordinador de la Unitat Funcional de Pròstata de l'HUB i l'Institut Català d'Oncologia (ICO), destaca que la biòpsia de fusió d'imatges «d'una banda ens permet optimitzar el diagnòstic dels càncers de pròstata més greus i, de l'altra, millorar la selecció de pacients als quals sotmetem al que anomenem vigilància activa, és a dir, el control de l'evolució de càncers de baix risc». La Unitat Funcional de Pròstata de l'HUB i l'ICO tracta cada any uns 500 pacients nous. Es tracta del tipus de càncer més freqüent en homes i el quart en mortalitat a la Unió Europea.