L'OMS vol augmentar els tractaments de les hepatitis B i C

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha sol·licitat als països que augmentin «urgentment» els diagnòstics i els tractaments de les hepatitis per eliminar aquestes malalties de cara a l'any 2030, especificant que existeixen les «eines» per assolir aquest objectiu.

Les hepatitis B i C afecten 352 milions de persones a tot el món i, si no es tracten, aquestes infeccions poden provocar càncer de fetge i cirrosi, que només el 2015 van ser la causa de mort de més d'1,3 milions de persones, la majoria d'elles residents a la regió del Pacífic Occidental.

A més, l'OMS ha avisat que a finals de 2016, menys del 20% de les persones tenien accés als serveis de diagnòstic i tractament per a les hepatitis B i C. Per això, i en el marc de la celebració del Dia Mundial de l'Hepatitis, el passat 28 de juliol, l'organisme de Nacions Unides va organitzar diversos esdeveniments juntament amb el Govern de Mongòlia, país «pioner» pel que fa a la lluita mundial contra aquestes patologies.



Noves directrius a seguir

Amb l'objectiu d'accelerar el procés mundial, l'OMS també està llançant noves directrius mundials sobre el tractament de l'hepatitis C. Aquests suggeriments permeten simplificacions en l'administració de teràpia curativa als 70 milions de persones que viuen amb hepatitis C crònica al món.

«Eliminar l'hepatitis requerirà innovació contínua, millors medicaments i millores als serveis de salut. Les nostres recomanacions hauran d'aplanar el camí perquè totes les persones amb hepatitis C accedeixin a les proves i al tractament curatiu actual», va destacar dilluns el director de VIH i Hepatitis de l'OMS, Gottfried Hirnschall.



Una lluita mundial

Segons va informar l'OMS, el progrés de Mongòlia a la lluita contra l'hepatitis està liderat pel compromís polític i una «ambiciosa» agenda universal de cobertura sanitària. «És el primer país d'ingressos mitjans baixos d'Àsia i el Pacífic que es compromet amb l'erradicació de l'hepatitis, garantint l'accés universal i la cobertura de l'assegurança sanitària per a les proves i el tractament d'aquesta malaltia per a tota la seva població», va explicar l'organització.

La regió del Pacífic Occidental té la quantitat més gran de persones que viuen amb infeccions d'hepatitis crònica entre les sis regions en què està establerta l'OMS. De fet, a finals de 2015, hi havia 14 milions de persones amb infecció crònica per hepatitis C i 115 milions de persones amb infecció crònica per hepatitis B. Com a resultat, cada dia moren unes 1.200 persones a la regió moren perquè no poden accedir a un tractament efectiu contra l'hepatitis.

«És encoratjador veure que un dels països més afectats de la nostra regió demostra aquest lideratge. Mongòlia és un gran exemple per la resta de països que ens envolten, perquè així queda palès com es pot treballar cap a l'objectiu d'eliminar l'hepatitis», va declarar el director regional de l'OMS del Pacífic Occidental, Shin Young-soo.