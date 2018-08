Els Mossos investiguen les protestes d'un CDR en un restaurant on sopava el jutge Llarena

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències informatives per la protesta que diversos membres dels autoanomenats Comitès de Defensa de la República (CDR) de Palafrugell increpessin el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a la sortida d'un restaurant de Mont-ras (Baix Empordà) on va sopar dissabte passat a la nit.

La policia catalana, que no ha rebut cap denúncia pels fets, ha obert una investigació d'ofici i enviarà les diligències al jutjat. El jutge instructor de la causa oberta contra el procés es trobava al local amb un grup format per una vintena de persones, entre les quals hi havia el president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández-Díaz.

Alguns components del CDR de Palafrugell van protestar contra la presència de Llarena en aquell restaurant, tot proferint crits com ara «Els carrers seran sempre nostres» i «Benvingut a l'Empordà». Finalment, el magistrat va optar per abandonar la zona escortat per la seva seguretat personal. Quatre dies després que es produís l'incident, s'ha sabut que el Mossos d'Esquadra han obert una investigació.



A prop d'un homenatge a Sánchez

Els fets es van produir molt a prop del lloc on aquella mateixa nit se celebrava un homenatge al diputat de Junts per Catalunya i expresident de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Jordi Sánchez, que va aplegar un centenar de persones.