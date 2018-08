Només el 35% dels animals recollits el 2017 al Pla de l'Estany tenien xip

L'Associació de protecció i defensa dels animals del Pla de l'Estany (Apape) alerta que només el 35% dels animals de companyia recollits a la comarca el 2017 estan identificats, un índex que s'han proposat augmentar mitjançant una campanya per promoure la col·locació de xips a gossos i gats.

L'entitat defensa que la identificació de les mascotes és la millor manera de recuperar-les si es perden, cosa que passa una vegada a la vida a un de cada tres gossos, segons estudis referits per l'Apape. Per l'organització, «la correcta identificació dels animals és un dels principals indicadors d'una tinença responsable d'un animal». El secretari de l'Apape, Esteve Blanch, va remarcar que el 35% d'animals identificats detectat l'any passat «és una xifra molt baixa i preocupant i sembla que no hi ha una tendència a la millora». Per això volen incentivar els propietaris de gats i gossos del Pla de l'Estany perquè els posin xips, així l'associació comarcal ha posat en marxa una campanya que ara recull inscripcions i que un veterinari col·legiat executarà al setembre. La protectora d'animals ofereix posar xips per 20 euros (els preus de mercat poden oscil·lar entre 40 i 80 ?), una opció que les persones que ho desitgin podran complementar amb la vacunació, per 15 euros més (que solen costar a partir de 40). Les inscripcions estaran obertes fins al 3 de setembre i es poden formalitzar tot accedint a l'apartat de la campanya «Posa-li el xip» obert al web de l'Associació de protecció i defensa dels animals del Pla de l'Estany. Al llarg del setembre, l'entitat notificarà lloc i hora a les persones inscrites.

L'alta del microxip es farà al registre general d'animals de companyia de Catalunya, Anicom, i al cens municipal del lloc de residència dels propietaris. D'aquesta manera, l'associació remarca que compliran amb els requisits establerts per la llei de protecció dels animals, així com amb les diferents ordenances municipals que regulen la tinença de mascotes.