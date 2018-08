Els odontòlegs alerten que la calor pot facilitar la proliferació de bacteris orals

El Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha alertat que els canvis d'hàbits en la higiene bucodental i l'alimentació que es produeixen durant l'estiu, especialment per vacances, combinats amb les altes temperatures, provoquen la proliferació de bacteris a la boca i fan que es pugui produir un augment de patologies bucodentals com ara la càries o la gingivitis que poden causar halitosi, sagnat de genives o hipersensibilitat dental.

Per aquesta raó, el COEC recorda que és important mantenir els bons hàbits d'higiene bucodental també durant aquesta època de l'any: raspallar-se les dents després dels àpats principals i usar fil o seda dental, almenys, abans d'anar a dormir així com un col·lutori, de forma complementària. Tot i això, conscient que no sempre és possible mantenir una correcta higiene dental perquè es fan molts més àpats fora de casa, el president dels dentistes catalans, Dr. Antoni Gómez, ha explicat que «en aquests casos recomanaríem, de forma excepcional, recórrer a xiclets sense sucre i amb xilitol després de dinar, ja que augmenten el pH bucal i dificulten l'acció agressiva dels bacteris, estimulen la salivació i ajuden a expulsar les restes de menjar que puguin quedar entre les dents».

Tot i això, el COEC subratlla que l'ús de xiclets és només un darrer recurs i en cap cas substitueix el raspallat.

Els joves van més al dentista

Les companyies del sector recalquen també que és «important portar sempre un raspall a sobre per poder-se netejar les dents quan es menja fora de casa i netejar bé la llengua als matins amb un netejador lingual». De totes maneres, recorden que és necessari «visitar al dentista per una revisió almenys una vegada a l'any», una recomanació que només segueix el 46% de la població, segons les dades de l'última enquesta realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest estudi sobre les Condicions de Vida posa de manifest que el 49% dels joves visita si més no un cop a l'any el dentista, davant del 39% de les persones grans. En el cas d'aquest segon grup, les dones, especialment a partir dels 65 anys, van més al dentista que els homes (un 49% davant d'un 44%), i la tercera edat hi acudeix amb més freqüència a mesura que compleixen més anys. El poder adquisitiu i la formació acadèmica són dos factors molt importants per a aquells que realitzen més visites a l'especialista, que en el cas de les persones grans amb més ingressos és del 61%, i només del 35% d'aquelles persones que tenen menys capacitat adquisitiva. Segons l'informe Estètica i salut dental sobre els hàbits d'higiene i estètica dental realitzat per la Clínica Curull, un de cada tres espanyols afirma anar amb menys freqüència de la que li agradaria al dentista per una qüestió purament econòmica. «De fet, la principal raó perquè s'acudeix menys al dentista és una mala situació econòmica», destaca la doctora Conchita Curull.



Una bona alimentació

A l'estiu, també se sol canviar sensiblement la dieta que se segueix durant la resta de l'any i, en general, es produeix un increment en el consum de begudes alcohòliques, ensucrades i carbonatades, així com de gelats i sucs que generen una sèrie d'àcids a la boca que poden desmineralitzar les dents i afectar-ne l'esmalt. Això fa que les dents quedin més desprotegides davant dels bacteris i el COEC recomana per fer-hi front hidratar-se correctament bevent 2 litres d'aigua al dia i ingerint aliments amb alt contingut hídric, com fruites i verdures. A les dades de l'INE queda palès que les persones que van més al dentista dediquen més temps a l'esport, tenen un percentatge menor d'obesitat (mengen més fruita, verdura i llegums) i, en definitiva, porten un estil de vida més sa.