El pintor i il·lustrador olotí Rafel Griera ha mort a l'edat de 83 anys

Olot es va acomiadar ahir al matí, a l'església de Sant Esteve, de l'artista Rafel Griera i Calderon. Griera, nascut a les Palmas de Gran Canaria el 1934, era conegut com un paisatgista que havia pres de model les escoles nòrdiques i tendia a l'informalisme en pintura. La seva pintura defuig la lluminositat.

L'origen de la seva afició a l'art estava en el taller d'imatgeria religiosa del seu pare. Va estudiar a l'escola Pia d'Olot on va fer el batxillerat. Va ser reconegut quan tenia anys per l'Escola de Belles Arts d'Olot i als 18 anys era membre del col·lectiu Cràter. Formava part d'un grup de pintors d'avantguarda olotins.

Quan tenia 21 anys va fer una exposició a la sala Armengol d'Olot. El 1955, la crítica el va definir com un jove pintor que aspirava a realitzar coses que no eren fruit de la vulgaritat. Van destacar l'habilitat que tenia en l'aquarel·la. Poc després, es va traslladar a Mallorca on va contactar amb Anglada i Camarasa i altres pintors.

El 1962, la Diputació de Girona li va premiar un dibuix en un concurs en el qual van participar Josefa Ponsatí, Jordi Farges, Josep Perpinyà i Granados Llimona. A partir de la dècada dels setanta es va poder dedicar exclusivament a la pintura. Llavors va viure molt de temps a Barcelona. Intentava desmarcar-se del concepte de paisatge derivat de l'escola olotina del segle XIX i inicis del XX.

Des del 1983, era membre de la Societat de les Belles Arts de París. El 1984, la galeria Comes va dedicar un llibre als seus treballs. El text va ser escrit pel crític d'art, Arcadi Calzada.

L'abril del 2009, la sala Fons d'Art d'Olot li va exposar 25 peces, corresponents al treball que havia fet entre el 1999 i el 2009. El 2010, l'Ajuntament d'Olot li va encarregar la confecció del cartell de les Festes del Tura. El pintor també va ser reconegut en els premis Garrotxí de l'Any, organitzats pel Centre d'Iniciatives Turístiques.