Els restaurants AMED oferiran aigua potable no envasada de forma gratuïta

A partir d'ara s'incorporen nous requisits per obtenir l'acreditació AMED que promou l'alimentació mediterrània com a model saludable. Un d'ells és oferir aigua potable no envasada -aigua de l'aixeta- de forma sistemàtica i gratuïta als seus comensals. Aquesta mesura està en línia amb la filosofia de la proposta de revisió de la Directiva del Parlament Europeu sobre la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, on s'inclou un article sobre l'accés de l'aigua i l'obligació dels estats membres de millorar la promoció i l'accés a l'aigua potable, per exemple, a través dels restaurants o els edificis públics on se n'hauria d'oferir. Actualment hi ha 23 municipis de la Regió Sanitària de Girona on hi ha almenys un establiment acreditat, amb un total de 45 locals de les comarques gironines que s'adhereixen a aquest reconeixement i que tenen capacitat per oferir menús basats en aquesta dieta mediterrània a més de 6.000 comensals diaris. A més, hi ha 21 establiments que estan en vies d'acreditació esperant per poder obtenir l'AMED.



Làctics sense sucres afegits

Un altre dels requisits, és que els restaurants també hauran de garantir la possibilitat de prendre algunes postres làctiques sense sucres afegits, per la relació que hi ha entre l'elevat consum de sucres i l'obesitat, la diabetis i altres malalties cròniques. Aquests dos requisits s'exigiran als establiments nous que es vulguin acreditar, mentre que als ja acreditats se'ls comprovarà el seu compliment durant la renovació de l'acreditació. D'aquesta manera, es posarà fil a l'agulla a Catalunya a una acció que ja s'està treballant a altres comunitats autònomes de l'estat. Per exemple, a Navarra, Andalusia i a les Illes Balears s'està redactant una llei que obligarà a bars i restaurants que ofereixin aigua de l'aixeta gratuïta pels clients, cosa que ja passa en diferents ciutats com Praga o París. A Catalunya s'han acreditat un total de 636 establiments de restauració, a 147 municipis amb capacitat per oferir menús a mediterranis a prop de 95.900 comensals diaris. Des que l'any 2007 es van acreditar els primers restaurants promotors de l'Alimentació Mediterrània i difusors d'estils de vida saludable, AMED s'ha ampliat a menjadors laborals, universitats i altres centres de formació, hospitals, residències, albergs, cadenes de restauració, a més a més de bars i restaurants. L'objectiu del programa AMED, liderat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, és promoure l'alimentació mediterrània i l'oci actiu en els establiments de restauració, en especial els de menú diari.



Passos per obtenir l'acreditació

Els restaurants acreditats estan senyalitzats amb un adhesiu a l'exterior que els identifica com a establiments AMED. Per aconseguir aquesta acreditació, els establiments han de complir una sèrie de requisits basats principalment en regular la qualitat dels aliments i la dieta i la millora del servei.

Per exemple, els establiments han de garantir que, per amanir, s'ofereixi oli d'oliva en qualsevol de les seves varietats; que un 25% de l'oferta de primers plats siguin a base de verdures, hortalisses o llegums; incloure a l'oferta de segons plats un 50% de peix o carn magra i almenys un 50% de l'oferta de postres ha de ser fruita fresca; oferir algun producte integral, etc. A més, també es demana als establiments acreditats que siguin punts de difusió d'oci actiu a les zones pròximes al local, ja que el Programa AMED està associat a un concepte de vida saludable.