L'Ajuntament d'Olot aprova ubicar l'espai jove en una futura biblioteca

L'Ajuntament d'Olot, en una de les seves darreres juntes de govern, va aprovar el Pla de Biblioteques d'Olot. El pla proposa traslladar l'oficina de Joventut a una de les dues biblioteques previstes en el Pla.

Ara, l'oficina de Joventut està ubicada a l'espai Ideal. Es tracta d'un local pel qual l'Ajuntament manté un conveni de col·laboració amb la Fundació Catalunya la Pedrera per cessió de l'espai situat a la plaça Clarà, 6. De fet, l'Ajuntament paga 28.880 euros anuals per poder fer servir el local.

Es tracta d'un espai que havia estat la seu del casal de jubilats Sant Jordi fins al 2012. Els jubilats es van manifestar al carrer perquè els van deixar sense lloc de reunió. Des de llavors concentra els serveis municipals de joventut i és un lloc de reunió de joves.

En diferents ocasions el tinent d'alcalde, Josep Berga (PDeCAT), ha indicat que no és la ubicació correcta del servei per estar situat en un lloc de concentració d'oficines. El grup del PSC de l'Ajuntament havia demanat que el local de joventut s'ubiqués a la zona dels pavellons poliesportius.

En tot cas el Pla de Biblioteques considera que el lloc ideal per als joves serà la nova biblioteca prevista a la fàbrica Sacrest i propera a l'escola de Superior de Disseny i d'Oficis Artístics o l'actual, ampliada.

El Pla aprovat exposa que les noves biblioteques seran espais de relació ciutadana, de creació cultural i de formació. Defineix que les biblioteques actuaran com a motor de cohesió social: obert a col·lectius i a persones individuals amb espais per nadons, famílies, entitats, cuina, espais de creació i tallers..., on prengui importància l'autogestió de les activitats. Resumeix que ha de ser «un centre on es potenciï la relació entre els ciutadans de diverses edats i diversos interessos. Amb tot un seguit d'espais diàfans i adaptables a les necessitats de cada moment».

El Pla apunta que la segona biblioteca haurà de disposar d'una superfície d'entre 3.000 i 4.000 m2. Ara, la que hi ha té 1.200 m2. Es tracta d'una biblioteca de préstec de llibres però molt activa en tallers de lectura, exposició de contes infantils i totalment adaptada a les activitats de la ciutat.