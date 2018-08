L'onada de calor converteix les nits en tropicals per sobre dels 20 graus

La matinada d'ahir va ser una nit tropical, sinònim d'una nit d'insomni, especialment a l'Empordà. Portbou va ser el municipi més calorós durant la nit del dimecres al dijous, ja que els termòmetres no van baixar dels 27,9 ºC i van créixer en relació al dia anterior, quan la temperatura va ser de 27,2 graus. De fet, els termòmetres no van marcar temperatures nocturnes inferiors als 20 graus ni a l'Alt Empordà ni al Baix Empordà.

L'agost ha arribat acompanyat d'una onada de calor molt intensa que està deixant temperatures, tant pel que fa a les mínimes com a les màximes, molt elevades a la província de Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que l'onada s'estengui fins al dimarts de la setmana vinent i que les temperatures s'enfilin encara més durant el cap de setmana, podent arribar als 40 graus centígrads.

Al llarg del dimecres, els observatoris del Meteocat van enregistrar les temperatures més elevades a dos municipis de l'Alt Empordà. Els termòmetres de Cabanes i Darnius van arribar als 37,5 ºC. Pel que fa al Gironès, a Fornells les màximes van enfilar-se fins a 37,4 ºC, mentre que a Girona van ser de 36,8 ºC. Les xifres van en augment, perquè pel que fa a les mínimes d'ahir, ja van augmentar lleugerament respecte a la nit anterior.

A més, a territoris com Girona, Cassà o Fornells, les mínimes van créixer una mica respecte a la nit anterior. A la capital del Gironès, per exemple, es va passar dels 18,6 ºC als 19,2 ºC. Les zones de la província que van tenir temperatures mínimes més baixes van ser Das (11,4 ºC) i Puigcerdà (13,9 ºC).

Com cada any, la situació d'altes temperatures a l'estiu va lligada al risc d'incendi forestal, especialment a les localitats més seques i caloroses. Tal com informen els Agents Rurals en el Pla Alfa, ahir hi havia situació de risc elevat a l'Alt Empordà i moderat a diversos punts del litoral gironí.



Les màximes

Les temperatures més elevades d'ahir es van registrar sobretot a la comarca del Gironès i a l'Empordà. La xifra més alta la va tenir Darnius, amb uns termòmetres que van arribar a mostrar 38,7 ºC. El segon lloc va ser també per un municipi de l'Alt Empordà, Roses, que va assolir els 37,9 ºC. A molt poca distància es va quedar la capital de província, que va arribar als 37,2 ºC, però sí que va tenir més marge perquè la mínima de Girona va baixar dels 20ºC, situant-se als 19,2 ºC.



Pla d'actuació

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, davant d'aquesta situació d'alts valors, va activar ahir l'alerta del Pla de Protecció PROCICAT per onada de calor ateses les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Unes previsions que indiquen que un episodi d'onada de calor afectarà de manera generalitzada el territori fins a mitjans de la setmana vinent. Les temperatures màximes extremes afectaran arreu excepte el Pirineu.



Alerta a l'Alt Empordà

La previsió apunta que avui i demà hi hagi un augment de temperatures, que es notarà especialment al Prepirineu. No obstant això, es preveu que les temperatures més altes s'assoleixin a l'Alt Empordà. D'altra banda, a les comarques del Pirineu es preveuen ruixats de tarda amb forma de tempestes locals.

A més, seguint el seu protocol intern i d'acord amb aquesta situació, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha posat en fase 2 d'alerta el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).



Quan parlem d'onada

Per parlar d'una onada de calor, tal com explica Protecció Civil, el que es fa és tenir en compte quines temperatures són extremes en relació a l'època de l'any i a cada municipi. El llindar establert pel Servei Meteorològic de Catalunya es correspon amb la superació de la temperatura màxima diària de cada municipi establerta pel percentil 98, que vol dir que només el 2% de dies dels mesos d'estiu, la temperatura màxima ha estat superior a aquest valor previst.

Per tant, a cada municipi serà un llindar diferent. Per exemple, a Colera és de 35,9 ºC, però a la Seu d'Urgell de 36,6 ºC. Quan aquests valors es preveu que se superin durant 3 dies seguits, som davant un episodi d'onada de calor.