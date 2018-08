Nova nit d'insomni a les comarques gironines amb temperatures rècord

Dormir s'ha convertit amb una missió molt complicada aquesta setmana a causa de les elevades temperatures. Aquesta passada nit s'han assolit registres lleugerament més alts que els dies anteriors, mantenint les «nits tropicals» als diferents territoris de la província de Girona.



El municipi que, com les nits anteriors, ha tingut temperatures més elevades durant la passada matinada ha estat Portbou, on els termòmetres no han baixat dels 28,7 graus. D'aquesta manera, el municipi alt-empordanès ha assolit la temperatura més mínima més alta d'aquesta setmana dominada per l'onada de calor.



A la resta de comarques gironines, la temperatura mínima d'aquesta matinada ha estat localment més alta respecte a la mínima de dijous. Destaca, per exemple, l'augment de la temperatura a Anglès, que passat dels 20,4 graus als 21,6 o a Santa Coloma de Farners, on també ha pujat gairebé un grau, de 21,4 a 22,3 graus.



En general, les mínimes s'han mantingut per sobre dels 20 graus, el que permet tornar a qualificar la nit de dijous com una «nit tropical».



El Servei Meteorològic de Catalunya ha elaborat un mapa on s'observa aquesta tendència de les temperatures mínimes.





Nova nit d'insomni! La temperatura mínima d'aquest divendres fins i tot ha estat localment més alta respecte a la mínima de dijous.

Les màximes

Es manté la situació d'onada de calor, tan avui, com el cap de setmana.

Les temperatures més elevades d'ahir es van registrar sobretot a la comarca del Gironès i a l'Empordà. La xifra més alta la va tenir Darnius, amb uns termòmetres que van arribar a mostrar 38,7 ºC. El segon lloc va ser també per un municipi de l'Alt Empordà, Roses, que va assolir els 37,9 ºC. A molt poca distància es va quedar la capital de província, que va arribar als 37,2 ºC, però sí que va tenir més marge perquè la mínima de Girona va baixar dels 20ºC, situant-se als 19,2 ºC.Avui es preveu que segueixin estables i els termòmetres registrin valors quea les comarques gironines. El Meteocat proporciona un mapa amb les màximes previstes pel dia d'avui a les capitals de comarca.Aquesta és la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya pel divendres 3 d'agost: