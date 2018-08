Les víctimes mortals per les continuades onades de calor augmentaran pel canvi climàtic

Si les persones no poden adaptar-se a les temperatures climàtiques futures, les morts causades per onades de calor severes augmentaran «dramàticament» a les regions tropicals i subtropicals, seguides de prop per Austràlia, Europa i els Estats Units, segons mostra un estudi global liderat per la Universitat de Monash (Austràlia) en el qual també ha participat el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

Publicat aquest dimarts a la revista científica PLOS Medicine, és el primer estudi mundial que prediu les morts futures relacionades amb les onades de calor, amb l'objectiu d'ajudar a les administracions en la planificació d'estratègies d'adaptació i mitigació del canvi climàtic.

Els investigadors van desenvolupar un model per estimar el nombre de morts relacionades amb les onades de calor a 412 llocs de 20 països durant el període de 2031 a 2080. S'estima que a Espanya es produirà un increment del 292% en les morts causades per onades de calor, en comparació amb el període comprès entre els anys 1971 i 2010. No obstant això, aquest augment de les víctimes es veuria reduït en els escenaris que apliquessin estratègies de mitigació per limitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle.