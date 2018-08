Actuació contra els arbres invasors a l'Alta Garrotxa

El Consori de l'Alta Garrotxa en col·laboració amb la Diputació de Girona porta a terme treballs per al control de l'ailant. Es tracta d'un arbre ornamental de fàcil expansió que ofega les espècies vegetals autòctones. Els nuclis d'actuació s'han centrat al voltant del riu Llierca, als termes de Montagut i Oix i Tortellà. Les actuacions consisteixen a fer una sèrie de desbrossades selectives prèvies per tal d'individualitzar i facilitar l'accés a cada peu d'ailant i la realització d'un tractament químic peu per peu. A la tardor, tindrà lloc una segona fase de la feina.