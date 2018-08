Jordi Cruz porta l'alta cuina a La Fortalesa

El xef amb quatre estrelles Michelin Jordi Cruz vindrà a Girona cada setmana per supervisar el restaurant d'alta cuina Atempo, que ahir es va inaugurar al complex La Fortalesa, a Sant Julià de Ramis. El primer servei va comptar amb la presència del cuiner, que va donar suport a la seva mà dreta a Girona, el xef Iñaki Aldrey, i a un equip integrat per una quinzena de professionals. En el seu primer dia, Atempo no va cobrir els 45 coberts que ofereix, cosa que preveu fer a mesura que avanci el rodatge. Demà l'establiment estarà tancat, igual que tots els diumenges i dilluns, quan només oferirà una carta reduïda als clients del Sants Metges Hotel, que també va obrir les portes ahir.



Les estrelles Michelin que avalen la professionalitat de Jordi Cruz, tres per al restaurant ABaC i una quarta per a L'Angle, ambdós de Barcelona, conviuen des de fa sis temporades amb la transcendència mediàtica que li ha donat el concurs Masterchef (Televisión Española) del qual és jurat.



Però, popularitat televisiva a banda, el xef alimenta el seu currículum amb nous projectes professionals com la direcció gastronòmica del nou restaurant Atempo, a La Fortalesa, un antic castell fortí qualificat de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) que, després de vuit anys d'obres, s'ha reconvertit en equipament museístic i hoteler promogut per l'empresa familiar catalana D'Or Joiers. El complex es va inaugurar el 17 de juliol, encara que llavors només van obrir el D'Or Museum-Museu de Joieria i el d'Or Restaurant.





Hoy hemos abierto nuevo restaurante en Girona!!! Atempo empieza una nueva aventura, en un increíble espacio, con un increíble equipo y todas las ganas del mundo!! Al lío!!! ?? pic.twitter.com/JLPV0Pp00D — Jordi Cruz Mas (@JordiCruzMas) 3 de agosto de 2018

També aquest divendres ha entrat en funcionament el Sants Metges Hotel, de 5 estrelles i amb 15 habitacions que s'identifiquen amb noms de gemmes o pedres precioses. La direcció arquitectònica de l'hotel de luxe –on els preus de les habitacions osci·len entre els 300 i els 400 euros la nit per a dues persones, amb esmorzar gurmet inclòs– hi ha Josep Fuses, del despatx d'arquitectes de Girona Fuses&Viador.