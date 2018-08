L'administració número u d'Olot reparteix 300.000 € en deu dècims

L'administració número u d'Olot, el Fesol de la Sort, ha repartit el primer premi de la loteria nacional, el 98.708, del sorteig del dijous, dia 2 d'agost.

El 98.708 està premiat amb 300.000 euros la sèrie i en 30.000 euros per dècim. El responsable de l'administració, Alfredo Alfaro, sap que ha venut la sèrie.

Es tracta del primer premi important de la loteria nacional que en els darrers temps ha venut l'establiment.

No obstant això, no és la primera vegada que el fesol de la sort és notícia per donar premis. Encara la setmana passada van repartir dos premis de 3.000 euros de la loteria primitiva.

L'administració es va fer molt coneguda quan el 21 de desembre del 2015 va repartir un premi de 15 milions d'euros del Gordo de la Primitiva. El seu responsable es va mostrar satisfet per aquest nou premi.