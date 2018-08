L'expropiació del Conjunt Palau costarà 261.000 euros a Ripoll

L'edifici del segle XIX conegut com a Conjunt Palau que hi ha al passeig de la Farga Catalana haurà de ser expropiat per l'Ajuntament de Ripoll a canvi de més de 261.011,75 euros, després que el seu propietari hagi sol·licitat que s'executi aquesta opció. La valoració dels tècnics municipals va ser aprovada en el ple de dimarts amb el vot a favor de tots els grups municipals. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Ripoll qualifica aquesta finca com a bé protegit, que cal ser destinat a equipaments culturals, socials religiosos i administratius de titularitat pública.

El seu propietari actual és Josep Palau Mallol, fill del cofundador de Soler & Palau, Josep Palau Francàs i membre actual de la direcció de l'empresa, que rebrà un primer import de 60.000 euros al març de 2019, i una quantitat de 40.202,35 al mateix mes durant els cinc anys següents, fins a completar la xifra total. El regidor de la CUP va qualificar l'operació d'«oportunitat i no pas una càrrega». El conveni que signarà l'alcalde Jordi Munell amb la propietat suposarà el segon consecutiu després del mes de juny, quan es va aprovar la compra de la finca de La Torre per 633.000 euros, també a petició del propietari.

El Conjunt Palau té unes obres a la façana aturades des de fa vuit anys. Durant la campanya per les eleccions de 2011 que va guanyar CiU, es va argumentar que aquesta circumstància era deguda a diferències entre l'equip de govern bipartit d'esquerres que liderava Teresa Jordà i la direcció de S&P.