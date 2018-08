Un motorista que conduïa quadruplicant la taxa màxima d'alcohol s'accidenta a Serinyà

Un motorista que conduïa quadruplicant la taxa màxima d'alcohol va patir un accident a la C-150a al seu pas per Serinyà, al Pla de l'Estany. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona l'han denunciat penalment per conduir amb aquesta taxa tan elevada d'alcohol.

Com a resultat de l'accident, el conductor de la motocicleta va quedar ferit lleu. Es tracta d'un veí de Banyoles, de 37 anys i de nacionalitat espanyola, al qual la policia va denunciar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible.

Els fets van passar cap a dos quarts de tres de la matinada de dimecres, a la carretera C-150a al seu punt quilomètric 23, dins el terme municipal de Serinyà. Els Mossos d'Esquadra van ser requerits en aquest punt viari perquè una motocicleta havia patit un accident.

En arribar al lloc en qüestió, els Mossos van observar que la motocicleta havia sortit de la via i el conductor, que estava ferit lleument, presentava símptomes d'haver ingerit begudes alcohòliques.

Un cop el conductor va ser atès en un centre sanitari de Banyoles, els agents li van fer la prova d'alcoholèmia. Aquesta va donar un resultat positiu de 0,96 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé quatre vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,25 mil·ligrams per litre.

Seguidament, els Mossos van obrir diligències penals al conductor, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i van immobilitzar la moto.

L'home haurà de presentar-se al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.