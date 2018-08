Olot aprova indemnitzar el propietari d'un mas per la caiguda d'un arbre

L'Ajuntament d'Olot, en una de les darreres juntes de govern, va aprovar indemnitzar amb 7.321 euros el propietari d'un mas de la zona de la Moixina pel fet que un any enrere un pollancre de grans dimensions havia caigut sobre la teulada de la masia.

El pagament de la indemnització va a càrrec de la companyia d'assegurances de l'Ajuntament, el qual només ha de pagar 300 euros de franquícia.

El pollancre de 35 metres d'altura i un tronc de 159 centímetres de perímetre estava en una finca de propietat municipal.

Els fets van tenir lloc el 26 d'abril del 2017, quan un pollancre de grans dimensions va caure sobre la casa. La caiguda de l'arbre va provocar desperfectes a la teulada, les canals, part del mobiliari de jardineria, una tanca metàl·lica i el tub d'aigua potable. A més, van detectar esquerdes interiors al segon pis. Els bombers van haver de tallar tota la capçada de l'arbre.

En els darrers temps han tingut lloc diverses caigudes d'arbres a les zones de la Moixina i de la Deu, les quals estan plenes d'arbredes, prats i petits boscos. Això no obstant, la major part de les caigudes no van provocar danys.

Un episodi de vent, fa uns dos anys, va provocar la caiguda d´un cedre de deu metres a la plaça Clarà.

Olot és una de les ciutats catalanes amb un nombre més gran d´arbres. En té 12.000 de catalogats. Una part important són els 1.440 plàtans que té pels passejos. També té grans pollancres com el que va caure en les zones humides. També té roures centenaris, verns, lledoners o alzines.