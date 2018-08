La reforma de la zona dels desmais de l'Estany s'inicia amb mesos de retard

L'adequació del paratge dels desmais de l'Estany de Banyoles acaba de començar amb mesos de retard, ja que el projecte inicial es va modificar, i es preveu que s'acabi al setembre. A més de millorar un sector que està bastant deteriorat, la intervenció també inclou la integració paisatgística dels desmais a l'Estany. L'actuació va sortir a licitació per 314.628,20 euros, segons va informar el Consell comarcal del Pla de l'Estany en el seu moment.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Banyoles, Jordi Bosch, va explicar en declaracions a Ràdio Banyoles que, d'una banda, s'eixamplarà la base de la riera del Vilar per evitar inundacions, se substituiran els desmais malalts i es millorarà el sòl perquè s'hi adaptin millor; i de l'altra, es construiran plataformes de fusta per tal de poder accedir a àrees on normalment hi ha aigua.