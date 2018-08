Denuncien dos homes que mutilaven gossos per raons estètiques a Crespià i Lloret

Els Mossos d'Esquadra han denunciat dos homes acusats de mutilar gossos per raons estètiques a Crespià (Pla de l'Estany) i Lloret de Mar (Selva). Els agents sospiten que els propietaris dels animals pretenien vendre'ls un cop els havien practicat la intervenció. Tot plegat va passar els dies 20 i 31 de juliol, en el marc d'una investigació de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos de Girona. Els agents van poder descobrir les pràctiques dels dos homes a partir del patrullatge habitual, de les cerques per internet i també gràcies a la col·laboració del sector del comerç d'animals domèstics que els va posar sobre alerta. Un cop denunciats, els Mossos han passat el cas al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que serà l'encarregat d'imposar les sancions per infringir la llei de protecció dels animals.

Els Mossos recorden que per vendre animals en un domicili particular cal tenir nucli zoològic i, si la venda o donació es fa per mitja de revistes o similars, s'ha d'incloure el número de nucli zoològic que facilita el Departament. A més, practicar mutilacions a animals sense control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per la llei de protecció dels animals es pot considerar com una infracció molt greu i les multes es poden enfilar fins els 20.000 euros.

En els casos més flagrants, pot comportar penes de presó a més d'inhabilitació especial fins a quatre anys per a l'exercici de la professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i també per a la seva tinença.