Segon dia de temperatures mínimes de rècord per l'onada de calor a l'Empordà

L'onada de calor no afluixa i aquest diumenge s'han tornat a repetir per segon dia consecutiu temperatures mínimes de rècord a l'Empordà. El termòmetre no ha baixat d'uns increïbles 32,1ºC a Roses per culpa d'una persistent tramuntana reescalfada, que també ha afavorit que la mínima es quedés en 30,2ºC a la veïna població d'Espolla i de 30,3ºC a Portbou.





Avui les màximes tornen a passar dels 36 ºC a molts punts del litoral com es veu en el mapa de temperatures màximes fins ara. Voleu saber quan s'acabarà l'?? de calor ??? https://t.co/C0jpuGa0AY #meteocat pic.twitter.com/x4cpdjZnDe — Meteocat (@meteocat) 5 de agosto de 2018

Avui tornarà a ser una jornada de sol i de calor intensa, tot i la presència d'alguns núvols d'evolució al sector central del litoral a la tarda. Trobareu tots els detalls de la predicció marítima al següent vídeo. #meteocat pic.twitter.com/fx1qqWOq8x — Meteocat (@meteocat) 5 de agosto de 2018

Al Baix Empordà, l'observatori de l'ha mesurat un mínima de 29,2ºC, la nit més càlida des del 1969 i superant amb escreix els precedents: 26,4 ºC el passat divendres i 26,1 ºC el 06 de setembre del 2016, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Protecció Civil manté l'alerta per onada de calor i informa que el 061 CatSalut Respon ja ha atès un total de 217 trucades relacionades amb la calorada, incloent consultes telefòniques i mobilització de recursos del SEM.