«Amb ERC hem de rentar la roba a casa»

Percep algun canvi amb Pedro Sánchez a la Moncloa?

Hi ha hagut un canvi de to, és veritat, i de ganes de poder parlar. De la Comissió Bilaterial els dos governs en van sortir dient que com a mínim hi havia hagut un to cordial, que amb el PP era impossible. Però no n'hi ha prou amb això: s'ha d'anar a les concrecions i la reunió no va donar gaire de si. Si la cosa no avança, s'hauran de prendre decisions... i no em faci dir quines perquè això és a les mans del Govern [català]. El meu paper serà donar-hi suport i veure què haurem d'implantar a terres gironines. Si no hi ha cap canvi substancial en presos polítics, exiliats i autodeterminació, estarem igual o pitjor.

Que al maig hi hagi eleccions municipals ho fa tot més difícil?

Qualsevol elecció tendeix a bloquejar el calendari polític, però queden prou mesos. Hi ha temps per fer política.

Quines directrius els ha marcat el president Torra?

Són genèriques: bona atenció a les persones –aquí, amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà ho tenim molt treballat; defensa del patrimoni d'aquest país, i que ens preparem perquè venen moments molt transcendents i hem d'estar a l'alçada per implantar les decisions que es prenguin. Treballarem per la consolidació de la república i perquè Catalunya –i Girona, per descomptat– sigui molt pròspera en molts àmbits.

És factible consolidar res quan mig país viu en la República i l'altre mig a Tabàrnia?

Més enllà dels anhels propis de cadascú: tot això també té un sentit de fer-se per la millora del benestar de la gent. En això s'ha volgut confondre: que el dia de demà siguem un estat independent millorarà el benestar de la gent; hi haurà problemes, però quin estat independitzat no n'ha tingut? Més enllà d'aquest debat típic de la política, aquest és un moviment transversal que sobrepassa els partits. A Catalunya tenim els diputats per implementar la República i em sobta el discurs de certs partits que es posen a la boca la democràcia però que no respecten els resultats electorals. Això és fer trampes. La situació d'ara al Parlament no existia el 2010, quan els únics diputats independentistes eren els d'ERC.

Amb ERC les relacions estan malament o molt malament?

Els partits sempre tenim disputes perquè treballem per un mateix objectiu. Són coses que han passat sempre. La societat ens demana que anem a una; punt i final. Les distorions que puguin haver-hi no ens beneficien, ni a nivell d'imatge, ni de projecte de país. Tant ERC com nosaltres hem de preservar aquest patrimoni i rentar la roba a casa.

Vostès ara són el PDeCAT, la Crida, les dues coses...?

Som el PDeCAT i ens incorporarem a la Crida amb altres actors polítics importants per aconseguir l'objectiu. A l'octubre hi haurà l'assemblea de la Crida i el PDeCAT hi serà.

Preparat per a un octubre calent?

Cada dia és molt complicat. Portem quatre o cinc anys de molta tensió política i de molts canvis.

No és esgotador, fins i tot a nivell personal?

Fa uns anys enrere la política es feia a tres o quatre anys vista per dur a terme projectes que duies al programa electoral. Ara això és molt difícil: quantes eleccions hem tingut els darrers anys?

Moltes.

[Somriu, fa que sí amb el cap i sospira] El cos humà s'acostuma a tot. Abans els polítics s'adaptaven a trajectòries més llargues i, ara, a cada legislatura estàs pendent de si hi haurà una altra convocatòria electoral. I això es porta tan bé com es pot. Tots sabem que això cada dia pot canviar. La política és com la vida: et pot anar molt bé o molt malament.

Vostè que es de tarannà dialogant, ha perdut col·legues de partits rivals amb el procés?

He tingut diferències amb companys d'altres partits i hi ha gent que m'ha decebut molt. El que va passar l'1-0 va marcar un punt d'inflexió; hi ha gent que no va estar a l'alçada i que van ser protagonistes negatius.

Ni oblit ni perdó?

Al llarg de la història han passat coses molt greus, a Europa també, però amb el temps les ferides es curen. Però ara tot és molt recent i el que va passar va ser molt greu. Estem parlant d'anar a votar! Si haguéssim comès algun delicte... Ens van apallissar per anar a votar i això és inadmissible. I hi va haver responsables amb noms i cognoms i ara sembla que no hi són.

L'independentisme ha fet alguna cosa malament?

Sí, i ho hem dit.

Què?

En les eleccions del 21-D va quedar clar que s'ha de fer diferent. Crec que a la gent se l'ha informada poc dels passos que s'havien de fer. N'ha de ser més partícep. A vegades hem apretat massa quan no calia i hem apretat poc quan calia.

Eleccions a la vista?

A partir del mes d'octubre la possibilitat hi és. Qualsevol dia pots haver de deixar el càrrec que ocupes.

Carles Puigdemont mana més que el president Torra?

A veure... les darreres circumstàncies personals del president Puigdemont han impossibilitat, sobretot a partir de la seva detenció a Alemanya, que pogués tenir la facilitat de prendre decisions. Però és el nostre president a l'exili, i a Catalunya hi ha el president Torra. La imatge que donen és d'unitat. No el puc respondre perquè desconec el seu dia a dia. Els meus interlocutors són el vicepresident Pere Aragonès i el president Torra, però per la meva relació personal també pregunto coses al president Puigdemont i ell les comparteix amb mi. Tinc la sort de poder parlar amb tots.

Ja tenen clara la nova marca electoral per a les municipals?

En el seu moment vam fer una convenció que va decidir que el PDeCAT s'incorporava a JxCat. Si JxCat acaba essent una altra cosa o la Crida dona nom a tots els partits que ens presentarem amb l'objectiu de fer un excel·lent resultat, el PDeCAT hi serà. Tampoc no li sé dir quina serà la marca.