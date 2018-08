Garriguella celebra la negativa per fer el macrocàmping

L'associació Salvem Garriguella va reunir ahir un centenar de persones, segons el seu president, Joan Salmeron, per celebrar amb un vermut acompanyat de música de Band D'Kintos la decisió final d'Urbanisme i Medi Ambient d'aturar la construcció del macrocàmping, en ser «desproporcionat i mal ubicat». «Absolutament en sintonia amb la resolució i ens sentim escoltats per una administració que ha estat al costat de la ciutadania, a diferència de l'alcaldia de Garriguella», va declarar Salmeron. «Després d'un any en lluita, ho hem aconseguit», va dir.