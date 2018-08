Itaca Band i Di-versiones, a Bescanó

Bescanó està a punt per celebrar la Festa Major. Una trentena d'activitats tindran lloc del 8 al 14 d'agost amb propostes per a totes les edats i gustos. Un any més, l'epicentre de la festa serà la pista poliesportiva on tindrà un paper destacat la música. Enguany, encapçalen el cartell musical els grups Itaca Band i Di-Versiones. Dues bandes que faran embogir divendres i dissabte respectivament el públic de la Festa Major de Bescanó.

El programa, que segueix la mateixa línia que en altres edicions, combinant activitats tradicionals i culturals, inclou enguany noves propostes. La primera nit de concerts, el divendres, comptarà amb una festa de l'escuma, i l'últim dia de la Festa Major, el dimarts, tindrà lloc una Festa Holi.

La celebració arrencarà aquest dimecres amb la sardina popular, el pregó i les havaneres de Les Anxovetes al parc Lluís Vigué. Enguany, els encarregats de dur a terme el discurs inaugural seran els Esquellotaires de Bescanó, els quals es reuneixen cada dia des del mes de novembre a les 9 del vespre amb les seves paelles i casoles per reclamar la llibertat dels presos polítics.

El programa també inclou activitats infantils on destaca el xou d'Els Atrapasomnis, la festa de l'escuma i l'espectacle titellaire de Ramonlluc de Selvanyola. Enguany, l'Orquestra La Selvatana serà l'encarregada d'oferir l'audició de sardanes, el ball i el concert de Festa Major el diumenge.

Un altre dels actes més destacats és el Bescanoní/na de Ferro, amb el qual a través de diferents proves com arrestrar un tractó es descobrirà qui són la dona i l'home més forts del municipi.