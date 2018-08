Mor Josep Ros, l'arquitecte de l'estadi de Montilivi i del «Bolet»

L'arquitecte Josep Ros i Casadevall, autor de l'estadi de Montilivi i l'edifici del «Bolet» de Girona, va morir dissabte i va ser enterrat ahir després d'un funeral celebrat a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal. Amb una àmpliament reconeguda carrera professional, Ros va intervenir en projectes tan destacats com la reforma de la Catedral de Girona o la construcció del Camp Nou del FC Barcelona, i va arribar a ser president del Col·legi d'Arquitectes de Girona, que aleshores era la Delegació del Col·legi català.

Natural de Bescanó, però resident a Girona, Josep Ros ja va començar des de ben jove a participar en projectes de molta envergadura. Tant és així que durant la seva època d'estudiant i postgraduat va treballar amb l'equip d'arquitectes que va realitzar el Camp Nou del FC Barcelona. Uns anys més tard s'encarregaria del projecte del nou estadi de futbol de Girona, a Montilivi.

En una entrevista publicada al diari Los Sitios el 14 d'agost del 1970, dia de la inauguració de les instal·lacions, Josep Ros va explicar que «no hi ha dubte que la temporada que vaig estar treballant al FC Barcelona, quan teníem els gabinets de treball a la mateixa Masia del Barça, m'ha servit de molt a l'hora de realitzar aquest projecte».

El projecte inicial de Ros per a Montilivi ha experimentat diversos canvis amb el pas del temps, sobretot des que el Girona FC juga a Primera Divisió, la qual cosa ha obligat a ampliar-lo i a millorar-ne els equipaments. L'any 1970, però, l'arquitecte destacava la «perfecta il·luminació amb què s'ha dotat el camp» i remarcava que «la vida de la instal·lació és pràcticament il·limitada. Podríem dir que té garantits 100 i, fins i tot, 200 anys de durada. A més, aquesta obra serà clau per a la promoció de Montilivi com a barri».

Josep Víctor Gay, el periodista que el va entrevistar amb motiu de la inauguració del camp, el definia en aquell text com «un home de Bescanó, seriós, senzill i eficaç, que ha resolt perfectament una obra que enriqueix el patrimoni ciutadà i esportiu de Girona».



El «Bolet»

Josep Ros també va ser l'autor del projecte de l'edifici Torre Catalunya, conegut popularment com el «Bolet» i situat a la plaça Catalunya de Girona. De fet, en aquest gratacels hi tenia el despatx i la casa. Aquest immoble formava part de l'anomenat Pla Perpinyà, que pretenia edificar diverses torres de fins a 16 plantes ubicades a la riba esquerra del riu Onyar, però finalment, i degut a l'oposició popular i a motius urbanístics, només se'n van acabar construint dues.

Als seus projectes més importants se li ha de sumar l'església de l'Assumpta, a Bescanó, del 1963, el primer edifici de l'eixample modern del municipi. És una construcció de rajol vist i formigó, amb planta de creu i grans lluernes verticals d'alabastre.

Així mateix, i pel que fa a la ciutat de Girona, Josep Ros va formar part del conjunt d'arquitectes que va projectar la restauració de la nau gòtica de la Catedral i també va intervenir en el pla director del 1996 per al claustre i la torre de Carlemany; tot plegat tenia com a objectiu millorar l'organització de les visites a les diferents parts del temple, com el campanar o el presbiteri, i altres aspectes com la il·luminació d'aquestes històriques construccions.

L'arquitecte també va ser el projectista d'habitatges particulars, com la Casa Sarasa (1969 i 1971), situada al barriu de Palau.

Josep Ros tenia quatre fills, entre ells el també arquitecte Josep Maria Ros, i era vidu de Pilar Vila.