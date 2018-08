Ryanair: «Un tripulant de cabina guanya 40.000 euros anuals»

Després que Diari de Girona publiqués el testimoni d'un tripulant de cabina que treballa per una subcontractada de Ryanair, la companyia ha sortit al pas de les acusacions del treballador. Segons Ryanair, «els tripulants de cabina no són obligats a comprar aigua» i «no treballen en condicions de deshidratació». El treballador explicava les condicions amb les quals s'ha trobat: «Cobro sis euros per vol, en pago tres per una ampolla d'aigua i m'obliguen a atabalar els passatgers», va arribar a relatar el jove. La companyia diu a més que «a les sales per a tripulants dels aeroports s'ofereix aigua gratuïta, i poden portar tota l'aigua que vulguin a bord», en referència a una de les queixes del treballador. A més, Ryanair, diu que aquestes demandes són falses, «ja que la tripulació de cabina de Ryanair ja guanya fins a 40.000 euros anuals, més del doble del salari mínim». La xifra ha estat matisada pels sindicats, que asseguren que el salari mitjà se situa a l'entorn dels 20.000 euros anuals. Des de Ryanair s'explica que els treballadors «tenen un roster fix de 5 dies treballats i 3 seguits de vacances» o el que és el mateix, un cap de setmana llarg de tres dies cada setmana. Segons aclareix la mateixa Ryanair «per llei, no poden volar més de 900 hores anuals, una mitjana de 18 hores setmanals, gaudeixen de rosters que excedeixen tots els requeriments mínims de descans de l'EASA, reben formació gratuïta, prestació per malaltia i una bonificació per uniformes anual de 400 ?». A més segons aclareix la companyia, «reben incentius per vendre productes a bord amb un bonus de vendes capdavantera en la indústria, un 10%» i a més de les vacances pagades «poden agafar permisos no retribuïts quan ho desitgin».



Possible incompliment

Paral·lelament, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha obert un expedient a la companyia per un possible incompliment del Reglament Europeu 261/2004 sobre drets dels passatgers. Segons AESA, aquesta hauria incomplert el reglament amb les cancel·lacions de vols arran de la vaga de la tripulació de cabina dels dies 24 i 25 de juliol. Les inspeccions realitzades per l'Agència durant la vaga han donat lloc a la creació de l'expedient. AESA, dependent del Ministeri de Foment, ha recordat als passatgers que si el seu vol s'ha cancel·lat amb menys de dues setmanes d'antelació tenen dret a una compensació econòmica d'entre 250 i 600 euros «independentment del que la companyia els hagi dit». AESA ha remarcat que la valoració de «vaga en circumstàncies extraordinàries» feta per Ryanair és contrària a la sentència del Tribunal de Justícia Europeu, que considera que una vaga de la tripulació de la mateixa companyia no és una circumstància extraordinària i que els afectats per les cancel·lacions de la vaga tenen dret a la indemnització establerta per la norma europea. El Ministeri de Foment també ha assenyalat que la responsabilitat també recau a proporcionar un transport alternatiu fins a la destinació final sense que el passatger avanci cap cost de dit transport. Per reclamar els drets, el Ministeri ha fet èmfasi en el fet que «cal conservar la documentació de les reserves» i que la reclamació ha de ser «concisa, clara i llegible». Si no es rebés una resposta, se'n pot presentar una a AESA sense cost, i si Ryanair seguís sense respondre, la reclamació es portaria a la via judicial.